Zwei BR-Koproduktionen im Rennen um den Goldenen Löwen

Never Gonna Snow Again: Porträt des polnischen Turbokapitalismus

Auch die polnische Regisseurin Magorzata Szumowska erzählt in "Never Gonna Snow Again" ein gesellschaftliches Porträt, sie schildert die Auswirkungen des Turbokapitalismus in Polen durch die Brille eines Masseurs in Warschau. Der muss bei seiner Arbeit immer wieder tief in die Seelen und Abgründe der ehrgeizigen Mittelschicht blicken. Diese Produktion sei "ein Porträt über das Leben, die Täuschung und den Drang nach sozialem Aufstieg", so Ricklefs.

Der Bayerische Rundfunk als Förderer des künstlerischen Films

Schon Mitte April hatten die Veranstalter bestätigt, dass die 77. Auflage des Filmfestivals Venedig, unter der Leitung von Alberto Barbera, abgehalten werden soll, wenn auch in deutlich abgespeckter Form.

Der Bayrische Rundfunk ist mit seinen Kinoproduktionen seit Jahren regelmäßig zu Gast auf allen internationalen A-Festivals: 2018 beispielsweise lief im Bereich Spielfilm-Serie die BR-Koproduktion "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" im Wettbewerb der Berlinale, auf dem Filmfestival Venedig war der BR mit "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck vertreten sowie mit "Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul".

In Cannes wurde 2019 die Kinoproduktion "Little Joe" ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt Luca Marinelli in Venedig für "Martin Eden" den Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Zuletzt wurde Oskar Roehlers "Enfant Terrible" in die "offizielle Selektion" der Filmfestspiele von Cannes 2020 aufgenommen.