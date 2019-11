Zwangsprostitution: Darum kommen die Täter immer wieder davon

Seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen am 25. November den "Internationalen Tag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt an Mädchen und Frauen", um die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen anzumahnen. Denn die werden weltweit nach wie vor mit Füßen getreten, auch in Deutschland - und hier vor allem im Bereich der Prostitution.

Kaum ein Fall von Zwangsprostitution und Menschenhandel landet vor Gericht

Rund 360 Frauen, die in Bayern Opfer von Zwangsprostitution und Menschenhandel geworden sind, werden allein von der ökumenischen Fachberatungsstelle "Jadwiga" in München betreut. Doch nur in zwei bis drei Fällen ist es 2018 in Bayern überhaupt zu einem Prozess wegen dieser Ausbeutung von Frauen gekommen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Menschenhandel und Zwangsprostitution schwer nachzuweisen sind. Dies zeigte sich jüngst in einem Fall, der in den vergangenen Monaten vor dem Landgericht in München verhandelt wurde.

Die Anschuldigungen wogen schwer: Zwangsprostitution, Menschenhandel und Zuhälterei. Drei Männer und eine Frau mussten sich dafür verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, neun Frauen aus Ungarn und Rumänien über ein Jahr lang in einem Münchner Bordell zur Prostitution gezwungen zu haben, die jüngste gerade mal 18 Jahre alt.

Mit Drohungen Frauen zur Prostitution gezwungen

Mit Gewalt und Drohungen hätten die Angeklagten sich ihre Opfer gefügig gemacht. Doch nach 22 Verhandlungstagen in Sachen Zwangsprostitution stand am vergangenen Freitag ein Freispruch. Lediglich zwei der vier Angeklagten wurden verurteilt, allerdings aufgrund von Drogenhandel und Körperverletzung, zu zwei und drei Jahren Haft.

Monika Cissek-Evans, Leiterin von "Jadwiga", ist enttäuscht vom Prozessausgang: "Das Urteil bezieht sich auf einen Prozess von über zwei Monaten, der unter dem Titel Menschenhandel und Zwangsprostitution geführt wurde. Übrig geblieben ist Körperverletzung mit nicht mal der Hälfte des geforderten Strafmaßes."

"Es wäre gut gewesen, mal Menschenhandelsprozesse zu haben, die auch eine angemessene Verurteilung nach sich ziehen. Es müsste eine Signalwirkung haben auch für Täter." Monika Cissek-Evans, Jadwiga

Verurteilung nicht möglich: Betroffene trauen sich häufig nicht auszusagen

Der Richterspruch ist für die Beraterinnen von "Jadwiga" zu milde, aber laut Strafkammer des Münchner Landgerichts nicht anders möglich. Denn die Ausbeutung der neun Frauen sei "nicht hinreichend feststellbar". Zwar hätten die beiden Täter die Frauen zum Teil "rücksichtslos und brutal" geschlagen und verletzt, so der Richter, doch Zwangsprostitution und Menschenhandel seien nicht zu beweisen. Vor allem aufgrund fehlender Aussagen von acht der neun Frauen.

Der Tatbestand des Menschenhandels lasse sich meist nur durch die Aussagen von Frauen nachweisen, sagt Cissek-Evans. Doch diese trauten sich oftmals nicht auszusagen, weil zu viel Angst hätten und auch kein Vertrauen zur Polizei, da sie mit der Justiz in ihren Heimatländern keine guten Erfahrungen gemacht hätten.

Frauen sind großem psychologischem Druck ausgesetzt

Drei der neun betroffenen Frauen sind im Vorfeld des Prozesses von "Jadwiga" betreut worden. Nur eine der jungen Frauen konnten die Sozialpädagoginnen von Jadwiga zu einer Aussage bewegen. Und die war dem Richter am Ende zu ungenau. "Oft verstricken sich die Zeuginnen in Prozessen, bei denen es um Zwangsprostitution geht, in Widersprüche", sagt Monika Cissek-Evans. Denn sie seien großem psychologischen Druck ausgesetzt.

"Oft kommen die Täter aus dem Heimatort der Frauen und bedrohen deren Familien, haben Zugriff auf ihre Kinder. Die Frauen sind oft emotional abhängig, da sie dem Täter an sich eine Zuneigung entgegenbringen." Monika Cissek-Evans, Jadwiga

Deutschland hat eines der liberalsten Prostitutionsgesetze Europas. Es sollte Frauen aus ihrer Notlage holen, ihnen Sicherheit geben – dies funktioniert aber in den allermeisten Fällen nicht. Denn die selbstbewusste Sexarbeiterin mit der Steuerkarte ist nach wie vor die Ausnahme in Deutschland. Zwischen 80 und 90 Prozent der Prostituierten kommen aus dem Ausland. Viele von ihnen arbeiten unter Zwang und menschenunwürdigen Bedingungen. Dabei ist Armut laut Hilfsorganisationen das stärkste Motiv für die Prostitution.