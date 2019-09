Zuviel Nacktheit am Altar: Streit um Oper in Klosterneuburg

Kein "String-Tanga am Altar"

Außerdem wollte Pachl in einer "Vision" die sumerische Gottheit Lilith als "schwarze Dämonin" zeigen. Beide Bildideen entsprächen den Absichten des Komponisten Karl Goldmark, der als Sohn eines jüdischen Kantors in der orientalischen Sagenwelt sehr bewandert gewesen sei. Doch der Sprecher des Stifts Klosterneuburg, Walter Hanzmann, betonte gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, eine "nackte Frau im String-Tanga" habe um "einen Altar herum" nichts zu suchen. Deshalb habe es bei der Premiere keine "pornografischen, sexualisierten und erotischen" Szenen gegeben.

Kinder durften nicht auf Kirchenbänke

Nach Angaben von Peter P. Pachl waren Vertreter des Stifts bei den Proben dabei, ohne sich dort zu den gezeigten Szenen geäußert zu haben. Die Aufregung sei erst nach der öffentlichen Generalprobe entstanden. Demgegenüber behauptet Hanzmann, das Stift sei zu den Hauptproben "nicht eingeladen" gewesen.

Insgesamt verlief die Vorbereitung der "Königin von Saba" offenbar kontrovers. So berichtet Pachl, der zeitweise Intendant der Berliner Symphoniker war und das Münchner "pianopianissimo"-Musiktheater leitet, dem Regieteam seien unzutreffend "Schäden am Haus" vorgeworfen worden. So habe er eine Szene ändern müssen, in der israelische und palästinensische Kinder auf Kirchenbänken stehen sollten. Aus Rücksicht auf den privaten Sponsor der Produktion habe er dem Druck des Stifts nachgegeben, um die Aufführungen nicht zu gefährden.