Zuviel Berliner Besitzerstolz? Humboldt Forum zeigt Weltkunst

Der von Julia Binter verantwortete Ausstellungsteil hebt sich vom Rest der Präsentation ab. Zu sehen sind nur wenige Exponate, und die auch nur in Form von Reproduktionen. Dafür gibt es viel Text, viele Stimmen, viele Perspektiven. Binter, ihre Kollegen und Kooperationspartnerinnen, zeigen exemplarisch, wie ein wirklich heutiges ethnologisches Museum aussehen könnte, das weniger auf die Aura seiner Sammlungsobjekte setzt, sondern mehr auf Zusammenhänge. Wie kamen sie nach Deutschland, welche mitunter blutigen Erwerbsgeschichten sind mit ihnen verknüpft? Und vor allem: Wie blicken Menschen aus den Ursprungsländern heute auf diese Objekte?

Schau passt gut zum Protz des Humboldt Forums

Leider hält die Ausstellung die Strategie, wenig Objekte zu präsentieren, aber viel Kontext zu bieten, nicht durch. Fragwürdig sind vor allem die Schaumagazine, die eine Fülle an Kunstgegenständen in Glasvitrinen präsentieren. Immerhin interessant: Hier zeigt sich sehr unmittelbar, in welchen Mengen zu Kolonialzeiten Dinge entwendet, geraubt oder, im besten Fall, erworben wurden. Und ja – keine Vitrine ohne digitale Recherchestation, die über die Geschichten der Objekte informiert. Und doch künden die Vitrinen auch vom Berliner Besitzerstolz: Schaut her, wie umfassend unser Bestand ist! Das passt zwar gut zum Protz des Humboldt Forums, diesem architekturgewordenen Albtraum zwischen Flughafen und Luxusmall – ob es ein heutiges ethnologische Museum nötig haben sollte, ist eine andere Frage.

Unterdessen heißt es dpa zufolge aus Kreisen des Bundespräsidialamts, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "keinen Grund für selbstzufriedenen Jubel" sieht anlässlich der Eröffnung des Humboldt Forums. In drei Gesprächsrunden hatte sich Steinmeier mit den Führungspersonen mehrerer Ethnologischen Museen in Deutschland getroffen, um über den Umgang mit dem kolonialen Erbe zu diskutieren. Konkret sei darüber gesprochen worden, was die Museen leisten müssten, um "Klarheit und Wahrheit über koloniales Unrecht" zu gewährleisten.