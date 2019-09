Zuschauer-Tumult um Castorfs "Macht des Schicksals" in Berlin

Leider gab es diesmal überhaupt keinen Grund zur Aufregung. Castorf würzte Verdis etwas wirre Oper wie üblich mit ein paar Texten von Autoren, die aus den Eingeweiden des Faschismus die Zukunft herauslasen. Heiner Müller gehört dazu, in diesem Fall aber vor allem Curzio Malaparte, der deutsch-italienische Grenzgänger, der in seinem Roman "Die Haut" den Einmarsch der Amerikaner in Neapel 1943 beschrieb. Es geht um Opportunismus, Anpassung, Grausamkeiten, Lebenslügen und Leichenfledderei. Das wurde auch in den Bildern deutlich, die der zurecht immer wieder gefeierte Ausstatter Aleksandar Denic entworfen hatte.

Nervtötend fader Abend

Ob das Neapel sein sollte oder doch irgendeine spanische Stadt war einerlei: Mal prangte Franco auf einem Plakat, mal Mussolini. "Die Macht des Schicksals" traf also in jedem Fall Faschisten des 20. Jahrhunderts, und die lieben bekanntlich Uniformen und den Krieg, der in Verdis Oper tatsächlich eine herausragende Bedeutung hat. Nicht von ungefähr: Das damalige Italien war patriotisch aufgeheizt und bereitete sich darauf vor, seine Besatzer loszuwerden. Was den vierstündigen Abend so nervtötend fade machte, war Castorfs Hang zu den immer gleichen Anspielungen. In seinen oft sechs- bis siebenstündigen Schauspielproduktionen sind sie bei den Fans "Kult", in der Oper ganz offensichtlich noch nicht allgemein akzeptiert.