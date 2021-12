ZusammenGegenCorona: Impf-Sprüche ohne Ende

Angefangen hat alles mit der Initiative der Berliner Werbeagentur Antoni, die vor gerade einmal fünf Jahren gegründet wurde und zunächst exklusiv für Mercedes-Benz tätig war. Marken hätten Einfluss und Reichweite, erklärte die Agentur, warum solle man also nicht beides für die Botschaft nutzen, dass "die eigene Impfung für uns alle der beste Weg aus der Pandemie" sei. Die Social-Media-Kampagne #ZusammenGegenCorona kam ursprünglich aus der Wirtschaft, inzwischen sind aber auch zahlreiche Verbände, Behörden, Parteien und Medienunternehmen aufgesprungen.

Alles zur Impfung gegen das Coronavirus finden Sie hier

Öffentliches Bekenntnis zum Impfen fast schon ein Muss

Die Kampagne #ZusammenGegenCorona, die in erster Linie auf der Plattform Twitter stattfindet, startete am Dienstag mit mehr als 150 deutschen Unternehmen, die ihre Werbeslogans so abwandelten, dass daraus ein Aufruf zum Impfen wird. Bei den meisten Beiträgen wird lediglich ein Wort im Slogan durch das Wort "Impf" oder "Impfen" ersetzt. Das Bekenntnis zur Impfkampagne gehört fast schon zum guten Ton für Akteure aus allen Bereichen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wer auf ein Statement verzichtet, könnte in den Verdacht geraten, das Impfen nicht so ernst zu nehmen.

Viel Aufmerksamkeit für's Impfen – und für die beteiligten Unternehmen

Der gleichnamige Hashtag #ZusammenGegenCorona rangierte heute Mittag noch ganz oben in den Trends auf Twitter. Insgesamt Frei von kommerziellen Interessen ist die Beteiligung der Firmen an der Aktion vermutlich nicht: In jedem Fall beschert die bundesweite Kampagne nicht nur der Impfung, sondern auch den beteiligten Marken und Unternehmen jede Menge Aufmerksamkeit. Und der Name der Werbeagentur Antoni, deren Gründer, die beiden Werbemanager André Kemper und Tonio Kröger in der Branche auf langjährige Karrieren zurückblicken, dürfte nun auch weit über die Branche hinaus bekannt sein.

Dabei sind die Ergebnisse mal mehr, mal weniger originell. Der Onlinehändler Otto wirbt: "Impfen ... find ich gut". Nespresso fragt: "Impfen. What else?", und der Süßwarenhersteller Katjes jubiliert "Impfen jes jes jes". Ein paar Beiträge seien hier vorgestellt:

Zentralrat der Juden gibt sich "empört"

Der Zentralrat der Juden nimmt mit einer Portion Selbstironie an der Kampagne teil. Der Tweet hat inzwischen über 5.000 Likes bekommen.