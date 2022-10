Zurück zu den Sternen: Kosmischer "Rosenkavalier" in Salzburg

Hätte wirklich nicht gewundert, wenn irgendwann in diesen gut vier Stunden die legendäre Woodstock-Hymne von Joni Mitchell erklungen wäre: "We are stardust, we are golden, we are billion-year old carbon". Aus Sternenstaub vom goldenen Firmament bestehen wir ja tatsächlich alle, aus Milliarden Jahre alten Kohlenstoffverbindungen. Und in kürzester Zeit werden wir wieder zurückkehren ins Universum, zerfallen zum Staub, der uns ausmacht. Der Zeit dürfte es egal sein, die unerbittlich die Galaxien werden und vergehen lässt.

Insofern hatte Regisseur Roland Schwab, der gerade bei den Bayreuther Festspielen "Tristan und Isolde" inszenierte und dafür umjubelt wurde, eine durchaus naheliegende Idee für seine Deutung des "Rosenkavalier" in der Salzburger Felsenreitschule, wo das örtliche Landestheater gerade wegen Renovierungsarbeiten Station macht. Er hielt sich nicht mit Wiener Rokoko auf, sparte sich die Zuckerbäcker-Ornamente der Maria-Theresia-Ära, in der Richard Strauss seine Komödie in drei Aufzügen spielen lässt.