Zurück und in die Zukunft: Dieter Kosslick blickt auf sein Leben

Wenn er mit internationalen Stars auf dem Roten Teppich vor dem Berlinale-Palast posierte, wirkte er immer wie aufgedreht: das notorisch gutgelaunte Stehaufmännchen des deutschen Films. Sein Markenzeichen: Hut, roter Schal und immer einen Witz auf den Lippen.

Berlinale-Chef a.D.

Zwei Jahre nach seiner letzten Berlinale wirkt Dieter Kosslick im Interview über sein Buch "Immer auf dem Teppich bleiben" nun geerdet und eher nachdenklich. Zwar ist er immer noch umtriebig und voller Geschichten, aber eben nicht so aufgekratzt wie man ihn noch von den Berlinale- Galas an der Seite von Moderatorin Anke Engelke im Gedächtnis hat.

Sein Leben als jovialer Filmfunktionär und heitere Verkörperung des deutschen Kinos ließ er zuerst von einem Ghostwriter zu Papier bringen. Doch das funktionierte nicht. Also schrieb er seine Geschichte selbst auf – was dem Buch gut tut. Kosslicks besonderer, manchmal flapsiger, immer leidenschaftlicher und bisweilen leicht ironischer Ton durchzieht die Kapitel. Das ist keine große Literatur, muss es auch nicht sein. Natürlich gibt es jede Menge Anekdoten, etwa, wie Dieter in einem Kino in Los Angeles Clint Eastwood nicht erkannte: "Ich war hundertprozentig überzeugt, dass das ein alter Freund war, rannte auf ihn zu, um ihm einen ordentlichen Bären-Hug zu geben. Bremste dann aber wie in einem Disney-Film eine Sekunde vor seinem Gesicht kurz ab und dachte: Oh, my God – Clint Eastwood! Und brachte dann nur noch heraus: Hi, I'm Dieter!"

Ein Leben in drei Teilen

Wer nun befürchtet, diese Autobiographie würde nur als launige Anekdotensammlung daherkommen, der sei beruhigt. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste handelt vom Bäckersohn aus Pforzheim, der im 68er-München an der Ludwig-Maximilians-Universität Politik, Kommunikationswissenschaften und Pädagogik studiert und schließlich als kinobegeisterter Kulturmensch in der Filmförderung landet. Der zweite Teil fasst Kosslicks wilde Berlinale-Zeit zusammen, handelt von haarsträubenden logistischen Problemen, von Stars und Glamour, aber auch von politisch aufregenden Hintergrundgeschichten. Da geht es etwa um Filme aus Iran, die nach Berlin geschmuggelt werden und dort den Goldenen Bären gewinnen.

Der spannendste und aufregendste Teil ist aber der dritte: Der dreht sich um die Zukunft des Kinos und des Filmemachens: "Corona fördert wie ein Brandbeschleuniger dieses Sehen Zuhause," stellt Kosslick im Gespräch fest. "Deshalb kommt auf die Filmfestivals und Kinos nochmal eine ganz andere Aufgabe zu. Sie müssen sich einmischen in die visuelle Erziehung von Kindern. Ich finde, dass die Kinos in Zukunft den Schülern und Vorschülern zur Verfügung stehen müssen. Die Kinder müssen mindestens einmal in der Woche ins Kino, damit sie nicht nur mit einem kleinen Bildschirm sozialisiert werden. Damit sie wissen, dass man Kino auf einer großen Leinwand kucken kann, dass es Architektur ist, dass es ein sozialer Raum ist und vor allen Dingen, dass man das gemeinsam tut!"