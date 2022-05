Zurück in die 80er! Der Blockbuster "Top Gun: Maverick"

Man möchte es kaum glauben: Auch in "Top Gun: Maverick" klingt abermals der Geist einer kleinen Holzhütte im bayerischen Landkreis Ebersberg mit. Sie steht in Baldham und dient dem Komponisten Harold Faltermeyer als Ort der melodiösen Besinnung. Für das neue Flugabenteuer von Hollywoodstar Tom Cruise hat er wieder die Musik beigesteuert.

Der Soundtrack kommt erneut von Harold Faltermeyer

Faltermeyers ikonisches Eröffnungsthema des ersten "Top Gun"-Blockbusters von 1986 mit der Glocke und den Synthesizer-Loops erklingt – neu arrangiert – auch in der Fortsetzung von 2022 wieder. Überhaupt wirkt vieles an diesem Film, als wären keine 36 Jahre vergangen, sondern als würden wir alle noch unrettbar in den Achtzigern festhängen. Und somit auch im Kalten Krieg. Und in allem, was sonst noch so war.

Obwohl er demnächst 60 Jahre alt wird, meldet sich Tom Cruise als schneidiger US-Navypilot wieder zum Dienst und schaut (fast) immer noch so aus wie der grinsende Draufgänger von damals – sprich: Er hat offenbar einen sehr sehr guten Schönheitschirurgen. Nun kehrt er als Ausbilder in die legendäre Marine-Flugstaffel zurück, und steigt bei einer eigentlich unmöglichen Militäroperation nochmals ins Cockpit. Diesmal muss in einem Schurkenstaat, der namentlich nicht benannt wird, eine gut bewachte Atomanreicherungsanlage zerstört werden, was nur funktionieren kann, wenn Cruise und seine Kombattanten unter dem Radar fliegen und sich mit Wahnsinnsspeed durch enge Täler winden.