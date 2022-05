"Zurück in den Kirschgarten": Will Russland ins 19. Jahrhundert?

Der Kirschgarten wird in Anton Tschechows gleichnamiger Tragikomödie von 1903 verscherbelt, um das marode Landgut zu retten. Die Bäume waren sowieso nicht mehr ertragreich, da bringen die Grundstücke allemal mehr, denn dort passen jede Menge Ferienhäuser hin. Der Kirschgarten ist Geschichte, ein Gleichnis auf den russischen Adel, der ebenso nutzlos erschien und seinem Untergang entgegen wankte. Aber womöglich blühen in Russland bald wieder die Bäume?

"Aktivierung der Vergangenheit"

Der deutsch-russische Schriftsteller Boris Groys (75) jedenfalls ist im Gespräch mit dem regierungskritischen "Kommersant" überzeugt: Russland sehnt sich nach dem 19. Jahrhundert zurück: "Utopien sind gestürzt, eine Ära der Regression hat begonnen. Wieder einmal dominieren überall konservative nationalistische Ideologien einerseits und der eng mit dem Nationalismus verbundene Konkurrenzkapitalismus andererseits. Wir leben in einem Zeitalter der Restauration. Was ist schließlich Nationalismus? Es ist die Aktivierung der Vergangenheit. Wenn die Leute sagen: Wir sind keine Sowjets, wir sind Russen, Was meinen sie? Den Kirschgarten, das Russland, das sie verloren haben. Was ist dieses Russland? Das 19. Jahrhundert. Sie wollen zurück ins 19. Jahrhundert."

"Kriege ließen russische Kultur blühen"

Dafür spricht auf jeden Fall, dass russische Medien nahezu ausschließlich von Puschkin, Tschaikowski und deren Zeitgenossen sprechen, wenn sie zur Verteidigung der Kultur gegen die westlichen "liberalen Werte" aufrufen. "Die russische Literatur wurde zu einem sehr großen Teil vom russischen Militär geschaffen. Vereinfacht gesagt, vom russischen Adel, da der Adel in der Armee diente", so Elena Karajewa in einem Essay für die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Als Beispiele nennt sie Michail Lermontow (1814 - 1841), Afanassi Fet (1820 - 1892), Wladimir Dal (1801 - 1872) und Leo Tolstoi (1828 - 1910), also lauter Autoren des 19. Jahrhunderts. Alexander Wertinsky (1889 - 1957) ist der "jüngste" in der Liste der hier genannten russischen Großdenker. Die Modernen fehlen komplett.

Karajewa versteigt sich zur These, dass erst Kriege Russlands schöpferische Kräfte wirklich entfaltet hätten: "Alle Kriege und kriegerischen Wirren gaben der russischen Kultur - übrigens im Gegensatz zur westlichen Kultur - einen mächtigen Impuls zur Weiterentwicklung und zum Aufstieg. Jede Charakterprüfung und die Fähigkeit der Russen, 'ihr Leben nicht zu schonen', Opfer zu bringen, führte zu einer unglaublichen Blüte der Literatur."

Ruf nach "Aufopferung und Selbstüberwindung"

Anders als die "kleinbürgerliche" Kultur des Westens sei die russische Variante "aristokratisch", was natürlich direkt ins 19. Jahrhundert verweist. Wichtiger als "Minderheitenrechten" seien "Pflicht, Gewissen, Aufopferung und Selbstüberwindung" - allesamt Tugenden, wie sie im deutschen Kaiserreich den "Untertanen" eingetrichtert wurden.

Auch der angebliche "Lieblingsphilosoph" von Putin, Alexander Dugin, sympathisiert mit der Geisteswelt um 1900, insbesondere mit dem damaligen Nationalismus, aber auch mit der Dekadenz und der Sehnsucht nach der "Endzeit". Das Christentum sei schließlich eine "apokalyptische" Glaubensrichtung.

Boris Groys argumentiert, im 18. Jahrhundert seien noch revolutionäre Utopien gefragt gewesen, die Aufklärung gipfelte ja in der Französischen Revolution mit all ihren Glücksversprechen und ihrem Zukunftsoptimismus. Das 20. Jahrhundert habe sich abermals daran orientiert: "Das ist jetzt vorbei."

Der Fortschritt höre "wahrscheinlich von selbst auf", prophezeit Groys. Die New Yorker U-Bahn komme ihm so veraltet vor, als stamme sie aus der Zeit der ägyptischen Pyramiden. Auch die Straßen, die einst für Autos geschaffen worden seien, machten als Infrastruktur einen ähnlich betagten Eindruck.

"Alle Menschen sind Museumsexponate"

Am Ende einer Geschichte verschwinde die Geschichte nicht etwa, sie beginne sich stattdessen zu "vervielfachen": "Statt einer Geschichte erscheinen viele Geschichten. Die Geschichte der Frauen, die Geschichte der Kinder, die Geschichte der Alaska-Indianer, die Geschichte der Stadt, der Nachbarschaft, der Gemeinschaft. Und eine persönliche Geschichte. Dieses 'Museum' ist ein lebendiges Museum, und alle Menschen von heute sind Museumsexponate. Sie sind individuelle Aneignungen der kollektiven Projekte der Vergangenheit. Das ist in der russischen Kunst deutlich zu sehen."

Die Zukunft sieht Groys bedrohlich, nicht nur weil seiner Meinung die Museen verschwinden werden ("zu teuer"), sondern auch, weil mit dem Erstarken des Kapitalismus das globale Wettbewerbsdenken der Kolonialzeit vitalisiert sei: "Der Eintritt in den Kapitalismus verursachte zwei Weltkriege. Jetzt sehen wir, dass Länder – darunter Russland und China – den Sozialismus hinter sich lassen und in den Kapitalismus eingetreten sind."