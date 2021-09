Zur Erbauung und zum Fürchten: Kunst in Kirchen

Die spätgotische Kirche St. Blasius im schwäbischen Kaufbeuren gilt als eines der bedeutendsten mittelalterlichen Baudenkmäler Schwabens. Raumarchitektur, Fresken und Gemälde sind Ausdruck der damaligen Zeit.

Der Augsburger Konservator und Kunsthistoriker Michael Schmid versucht diese Kirche mit den Augen der Menschen von damals zu lesen. "Wenn man sich vorstellt, dass um 1500 aus der Stadt Kaufbeuren ein kleiner Handwerker, ein Bauer aus der Umgebung, ein vielleicht nicht allzu reicher Bürger so eine Kirche betreten hat, der hat natürlich erst mal unglaublich gestaunt. Denn seine eigene Lebenswelt waren enge, niedrige Stuben, kleine Fensteröffnungen und dunkle Räume. Dann kommt der hier rein und hat einen so unglaublich hellen, hohen, zum Himmel strebenden Raum. Aber gleichzeitig war ihm diese Formenwelt selber nicht vollkommen fremd, weil sie zum Beispiel eine gewisse Ähnlichkeit mit einem hellen, lichten Buchenwald hat." Der dreischiffige Hallenraum mit seinen achteckigen Pfeilern und Kreuzrippengewölben ist auch heute noch beeindruckend.

Kunst im Spätmittelalter: Verehren, Fürchten, Erdulden

In allen Zeiten soll Gottes Schöpfung in den Kirchen gepriesen werden. Doch das Spätmittelalter war eine Zeit geprägt von Hunger und Krankheit, die damals - um 1500 - als Strafe Gottes gelten. Nur wenige Menschen können lesen und schreiben, der Gottesdienst war auf Latein. Deshalb brauchte es plakative Bilder, um die Menschen zu erreichen, und Identifikationsfiguren, zum Beispiel den Heiligen Erasmus, weiß Kunsthistoriker Michael Schmid. In der Kaufbeurer Blasius-Kirche befinden sich Tafelgruppen mit Heiligenlegenden - ihr Martyrium drastisch bildlich dargestellt, mittelalterliche Comics.

Das Leben als göttliche Prüfung – so bleiben Menschen gehorsam

"Erasmus war Bischof, der sich zunächst ganz fromm in die Einöde zurückzieht. Aber nach einer langen Zeit des Gebets beschließt er, dass er unter die Leute muss", erzählt Michael Schmid. Es ist die Zeit der Christenverfolgung am Ende des Römischen Reichs, und er wird - wie vielen anderen Christen - Prüfungen und heftigsten Martyrien unterworfen. "Er wird mit siedendem Pech übergossen, dann werden Erasmus mit einer Winde die Innereien aus dem Leib gerissen. Entsprechend hat man ihn dann auch als Patron für Magenleiden in Beschlag genommen."

Prunk und Putten zur Barockzeit

Zwischen der Blasiuskirche in Kaufbeuren und der barocken Klosterkirche in Irsee liegen sieben Kilometer - und 250 Jahre, in denen Prunk und Pracht mächtig in Mode gekommen sind.

"Auch hier stehen Märtyrer auf den Altären, allerdings sind die in Goldfarben gekleidet, und die Martyrien werden nicht mehr in dieser blutrünstig-drastischen Form inszeniert. Das Feierliche, das Festliche, das Verheißungsvolle im Barock überwiegt." Kunsthistoriker Michael Schmid, Diözese Augsburg

Die Kirche wird als Thronsaal Gottes gesehen – und gleichzeitig ist sie Festsaal der Gläubigen. Die sind die zum Mahl geladenen Gäste. Es ist die Zeit des Absolutismus, da will der Klerus den weltlichen Fürsten in nichts nachstehen. Und schwelgt in Blattgold, was das Zeug hält. Das einfache Volk kann noch immer nicht lesen und schreiben. Doch inzwischen ist etwas Neues dazu gekommen: die Reformation. Die Katholiken wollen zeigen, wer hier den Hut auf hat.

"Das Irseer Kloster war hier im Schwäbischen natürlich durchaus darauf aus, Katholizismus in seiner Macht und Stärke und Festlichkeit auch anschaulich zu machen. Man darf nicht vergessen: Die benachbarte freie Reichsstadt Kaufbeuren war damals gemischt-konfessionell mit einem Teil der Bürgerschaft evangelisch, insofern war das mit Sicherheit auch gewollt", sagt Michael Schmid.

Moderne Augsburger Moritzkirche: Ohne Prunk und Putten

Der krasse Gegensatz dazu steht in der Augsburger Altstadt: die Moritzkirche. Erbaut im Mittelalter, umgebaut während des Barock, zerbombt im Zweiten Weltkrieg, wieder aufgebaut. Vor gut zehn Jahren modernisiert – ohne Prunk und Putten, in einer Bildsprache, so kompromisslos, so radikal wie Jesus Christus. "In diesem Kirchenraum ist es ein Strahlen, das sehr leise daher kommt. Dieser Christus Salvator ist unglaublich lebensnah, sehr echt, sehr lebendig, und er kommt auf einen zu, und zwar mehr oder minder letztlich dann – auf Augenhöhe."

Der Auferstandene. Entstanden im Dreißigjährigen Krieg, ruft der: Habt keine Angst. Bleibt in meiner Mitte. Die Interpretation: Überlegt, was wirklich wichtig ist.