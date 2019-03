Zum Tod von Werner Schneyder: "Singen Sie keinen Blues"

Wie macht man einen Nachruf auf einen Satriker?

Es ist eine unmögliche Aufgabe.

Warum? Nun, ja, entweder man macht das satirisch ordentlich und tritt den gerade Verschiedenen, der gar nicht so verschieden war (erster sehr guter Witz), ordentlich in die Tonne. Man zieht ihn durch den Kakao, man jagt ihn als bunte Sau durchs Dorf, man sagt: Das war der sprachlich gewandteste Sportreporter mit Stachelschweinfrisur, der jemals den Salzburger Stier bekommen hat.

Und dann?

Dann ruft irgendjemand beim Sender an und sagt: „Das ist pietätslos. So ein Großer! Eine Ikone! Eine Frechhheit!!!!“ Natürlich. Aber was soll man denn sonst machen? Lobhudelei?

Der Satiriker lebt von der Respektlosigkeit

Natürlich könnte man den Verblichenen hochloben für seine Wortgewandtheit, seinen intellektuellen Witz, seine genaue Analyse und seinen wachen Geist, seine Vielseitigkeit, seinen Universaldilettantismus und und und … nur, wen interessiert das? Einem Satiriker hinterher zu schleimen, ist das Schlimmste, was Sie dem Satiriker antun können. Der Satiriker lebt von der Respektlosigkeit wie die Autoindustrie vom Rohöl.

Warum sollte er plötzlich diese nicht mehr mögen? Nur weil er tot ist? Nein, der Satiriker gehört ordentlich durch den Kakao gezogen. Man denke nur an John Cleese, der seinem verblichenen Kollegen Graham Chapman sprachlich gleich eine ganze Wagenladung Gülle hinterher geschüttet hat. Aber das sind Engländer. Wenn man so etwas im deutschen Sprachraum macht ... siehe oben.

Deshalb möchte ich mich als Landsmann (unwichtig) und Kollege (wichtiger) einfach auf drei Momente beschränken, an denen ich Werner Schneyder getroffen habe.

Berühmt Sein macht nicht nur Spaß

Einen dieser drei Momente teile ich mit Millionen. Es war Ende der 70er Jahre, ich ein kleiner Bub, der ausnahmsweise länger aufbleiben durfte und im Fernsehen lief eine Aufzeichnung eines Kabarett-Abends. Dieter Hildebrandt und Werner Schneyder. „Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky“ sangen sie und mit einem Schlag hatte ich drei Dinge gelernt. Erstens: Es gibt Menschen, die sind schlauer (und witziger) als mein Vater (der die ganze Zeit mit grantigem Gesicht schweigend vor der Glotze saß, während sich meine Mutter köstlich amüsierte). Zweitens: Die können davon leben. Drittens: Ich weiß, was ich lesen muss. Tucholsky.

Einen anderen Moment hatte ich exklusiv mit ihm, in der U-Bahn in Wien in den Achtziger Jahren. Werner Schneyder steht wie ein Fels beim hinteren Ausgang, da kommt ein pubertierender Kerl auf ihn zu – das war ich – und fragt diesen Zwei-Meter-Mann nach einem Autogramm. Das Gebirge von Mensch beugt sich hinunter und schreibt auf einen Zettel „Werner Schneyder“. Kein Wort sonst.

Berühmt sein macht auch nicht nur Spaß, hab ich mir gedacht.

"Das liegt Ihnen nicht"

Dritter Moment: Ich war gerade der Pubertät entschlüpft und dem nachfolgenden Zustand der Verwirrung anheim gefallen, auch bekannt als Adoleszenz, und spiele mit einem Kollegen in einem heruntergekommenen Kaffeehaus am Wiener Gürtel. Lieder. Alte, neue, deutschsprachige, englische, einmal quer durch den Gemüsegarten sozusagen. Das machen wir einmal im Monat und eines Tages sitzt plötzlich Werner Schneyder im Publikum. Nach dem Auftritt gehe ich selbstverständlich zu ihm hin und frag ihn nach seiner Meinung. Er schaut mich lange an und sagt schließlich: „Junger Mann, Sie machen das sehr schön. Aber bitte: Singen Sie keinen Blues. Das liegt Ihnen nicht.“

Abgesehen davon, dass er recht gehabt hat, hat mir ein Freund anschließend – Schneyder war schon gegangen – verraten, dass er zu seiner Begleitung während meiner Darbietung lapidar gemeint hat: Der bleibt bei dem Beruf.

Nun, sehr geehrter Herr Kollege, Sie haben recht behalten. Ich bin dabei geblieben. In diesem Sinne werde ich mir jetzt einen von Ihnen übersetzten Jaques-Brel-Chanson anhören, zwei, drei alte Sketche mit Dieter Hildebrandt anschauen und ganz bestimmt keinen Blues singen.

Schlafen Sie gut, Herr Schneyder, und grüßen Sie das Himmelreich!

