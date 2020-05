Zum Tod von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider-Esleben

In den 60er-Jahren lernte Florian Schneider den Kommilitonen Ralf Hütter am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf kennen. Beide waren "Söhne aus gutem Haus", beide waren Musikstudenten, die nebenher in Rock- und Jazzbands spielten. Sie mochten sich und gründeten eine eigene Formation, der sie den namen "Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikkonzepte" gaben. Weil das nun wirklich furchtbar unsexy klingt, verkürzten sie ihn auf "Organisation". Das klang international und nicht mehr ganz so technokratisch.

Die "Organisation", (ein Quartett mit Jazz-Schlagzeuger Paul Lovens und Bassist Eberhard Kranemann), trat vor allem auf Vernissagen und in Galerien auf. Florian verfremdete den Klang seiner Querflöte mit Effektgeräten, Ralf bediente derweil die Hammond-Orgel.

Nach Klaus Doldinger kam der "Krautrock"

Florian Schneider war schon damals so gut, dass ihn Jazzsaxofonist Klaus Doldinger in seine Band holte und ihn zu Schallplatten-Aufnahmen einlud. Die Düsseldorfer Musikstudenten hatten jedenfalls Blut geleckt. Als Ende der 60er-Jahre das Aufnehmen von Platten deutscher Rockbands anlief und die englische Musikpresse diese Produkte unter dem abfälligen Rubrum "Krautrock" subsumierte, waren auch Ralf und Florian, wie eine ihrer späteren Platten hieß, mit von der Partie.

1970 gründeten sie die Gruppe Kraftwerk. Das Innencover der ersten LP ziert ein Foto des Künstlerehepaars Bernd und Hilla Becher, die monströse Schwarz-Weiß-Abbildung eines Transformators. Florian hatte schon immer einen guten Draht zur modernen Kunst. Sein Vater war der renommierte Architekt Paul Schneider-Esleben, der sich kurz PSE nannte, Erbauer des Köln-Bonner Flughafens und des ersten Auto-Parkhauses der Bundesrepublik. Moderne Kunst gehörte in Florians Elternhaus zum guten Ton. Deshalb hat er auch zeitweise in Köln beim Komponisten-Guru Karlheinz Stockhausen, dem Vater der elektronischen Avantgarde, studiert.