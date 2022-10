Zum Tod von Barbara Stamm: Kirchen würdigen christliche Haltung

Vertreter der Kirchen haben mit Bestürzung auf den Tod der CSU-Sozialpolitikerin, Barbara Stamm, reagiert. Franz Jung, Bischof in Stamms Heimatdiözese Würzburg, würdigte die Politikerin als "eine Frau, für die das C in CSU, die christliche Überzeugung, nicht nur ein Wort war, sondern eine Lebenshaltung, gespeist aus ihrem eigenen Lebensweg". Stamms Wort habe Gewicht gehabt weit über Unterfranken hinaus, so der Würzburger Bischof. Jung hatte Stamm noch an deren Krankenbett besucht.

Landesbischof lobt Stamms "biblische Option für die Schwachen"

Er sei sehr traurig über den Tod von Barbara Stamm, so der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in einer Mitteilung. Die Kirchen hätten in Stamm immer eine verlässliche Partnerin gehabt, lobte Bedford-Strohm: "Auch gegen Widerstände in ihren eigenen Reihen ist die biblische Option für die Schwachen immer wieder als Leitkriterium für ihr politisches Handeln deutlich erkennbar geworden." Dies habe sich etwa an Stamms Engagement für eine "menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen" gezeigt, an ihrem Einsatz für "Inklusion von Menschen mit Behinderung" oder ihrer "Sensibilität für von Armut betroffene Menschen".

Stamm war seit Jahren vielfach kirchlich engagiert

Stamm engagierte sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Kirche, etwa im Familienbund der Katholiken, im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) oder bei der Caritas. Im Jahr 2019 wurde sie mit dem Päpstlichen Gregorius-Orden ausgezeichnet. Bis zum Lebensende habe Stamm eine Fülle kirchlicher Ehrenämter bekleidet, schreibt Domkapitular Clemens Bieber von der Würzburger Caritas. In Unterfranken habe sie unter anderem maßgeblich zur Gründung von Landkindergärten beigetragen und auch zur Bildung eines Kinderpalliativ-Teams für die Region.

Unterfränkische Caritas verliert langjähriges Vorstandmitglied

Stamms starkes soziales Engagement führt der Vorsitzende des Würzburger Diözesancaritasverbandes auch auf ihre eigene Lebensgeschichte zurück: Die CSU-Politikerin verlebte ihre Kindheit teilweise im Heim. Dies - sowie ihre Erfahrung aus der Arbeit als Erzieherin - habe sie zu einer empathischen Sozialpolitikerin gemacht, so Bieber. "Sie hat sich über Jahre hinweg verausgabt und nicht geschont." Seit 15 Jahren war Stamm im Vorstand der unterfränkischen Caritas engagiert. "Wir haben ihr als Caritas unvorstellbar viel zu verdanken", so Bieber.

Stamm über 20 Jahre Vorsitzende der bayerischen Lebenshilfe

"Mit Barbara Stamm haben wir einen wunderbaren Menschen verloren, der sich unermüdlich für die eingesetzt hat, die Hilfe brauchten", heißt es in einem Schreiben der Lebenshilfe Bayern. 21 Jahre lang war Stamm die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Sie habe sich immer vehement dafür eingesetzt, dass Menschen mit Behinderung die Hilfe erhalten, die sie brauchen, um gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzuhaben, so die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Lebenshilfe Bayern, Hildegard Metzger und Gerhard John.

Mit Material von KNA