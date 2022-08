Artikel mit Audio-Inhalten

> Kultur > Kleidung denken: Zum Tod des Modeschöpfers Issey Miyake

Kleidung denken: Zum Tod des Modeschöpfers Issey Miyake

Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der japanische Modeschöpfer Issey Miyake vergangenen Freitag im Alter von 84 Jahren an Leberkrebs. In den 70er- und 80er-Jahren war er ein wichtiger Erneuerer in der Modewelt. Eine Würdigung von Martin Zeyn.