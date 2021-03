Zum Tod der streitbaren Theologin Uta Ranke-Heinemann

In den 1950er Jahren hatte Uta Heinemann zunächst evangelische Theologie studiert - schließlich kam die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann aus einem evangelischen Elternhaus, ihr Vater war noch als Essener Oberbürgermeister 1949 zum Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden.

Während des Studiums lernte sie ihren späteren Ehemann Edmund Ranke kennen, der katholische Theologie studierte. Die damals 25-Jährige entschloss sich zum Übertritt in die katholische Kirche. Damit wollte sie schon Anfang der 1950er Jahre einen Beitrag für mehr Ökumene leisten. Doch die Hoffnung, die die Theologin an ihren Übertritt in die katholische Kirche knüpfte, erwies sich als Irrtum, wie sie später einräumte. Nicht nur, weil ihr Vater das Tischtuch zwischen ihr und ihm noch auf ihrer Hochzeitsfeier 1954 für zerschnitten erklärte.

"Achtung" zwischen Ratzinger und Ranke-Heinemann

Toleranz und und denkerische Weite werden zu einem Lebensthema für Uta Ranke-Heinemann. Sie tritt nun innerhalb der katholischen Kirche für eine Theologie ein, die das lehramtlich Vorgegebene kritisch hinterfragt. Zunächst nimmt die katholisch-theologische Fakultät ihre bereits begonnene Doktorarbeit dankbar an.

An der Fakultät in München trifft sie auf Joseph Ratzinger, den sie damals als "den Star unter den Studenten" wahrnimmt. "Ich sehe uns noch, wie wir beide einsam in einem der großen Hörsäle nebeneinander saßen und die Thesen unserer Doktorarbeiten ins Lateinische übersetzten", schreibt Ranke-Heinemann 2013 rückblickend in der "Zeit". Eine gegenseitige Achtung sei geblieben, auch wenn die beiden theologisch ganz andere Wege einschlugen.

"Nein" zu Atomwaffen, "Ja" zur Friedenspolitik

"Stars" bleiben sie einstweilen freilich beide: Über Joseph Ratzinger freuen sich die Fakultäten in Bonn, Tübingen und später Regensburg – und über Uta Ranke-Heinemann die fortschrittlicheren Katholiken, weil mit ihr 1969 die erste Frau in der katholischen Theologie habilitiert. Damals eine kleine Sensation, die in die gesellschaftspolitische Aufbruchstimmung der 1960er Jahre genauso passt wie in das "Aggiornamento", das Papst Johannes XXIII. auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) seiner Kirche ins Stammbuch schreibt.

In dieser Zeit des Aufbruchs bekommt Uta Ranke-Heinemann erst einen Lehrstuhl an der Pädagogischen Hochschule in Neuss, es folgten Lehrtätigkeiten an den Universitäten in Duisburg und Essen. Die Theologin verschafft sich dabei auch weit über die Hörsäle hinaus Gehör, indem sie für gesellschaftspolitische Themen das Wort ergreift: Nein zu Atomwaffen, Ja zur Friedensbewegung und zu mehr Entwicklungshilfe in den ärmsten Teilen der Erde. 1985 kandidiert sie als Parteilose als bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, 1999 als Bundespräsidentin.

Lehrentzug wegen Zweifel an Jungfrauengeburt

1987 kommt es zum Bruch mit der katholischen Kirche: In einem Fernsehinterview hatte Ranke-Heinemann Zweifel daran geäußert, dass Maria Jesus tatsächlich als Jungfrau gebar. Daraufhin entzieht ihr der damalige Ruhrbischof Franz Hengsbach die Lehrbefugnis.

Sie scheibt an ihren einstigen Studienfreund Joseph Ratzinger, mittlerweile Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan. Ratzinger schreibt ihr zurück: "Ich respektiere eines jeden Menschen Überzeugung und so auch ihren Weg, aber ich denke, es sollte auch Ihnen nicht schwerfallen, anzuerkennen, daß Sie mit Ihrer Position nicht ‚im Namen der Kirche‘ sprechen, es weder können noch wollen."

Das wollte sie zuletzt tatsächlich nicht mehr. Stattdessen ging Ranke-Heinemann auf Konfrontationskurs mit ihrer Kirche, die sie etwa für "2.000 Jahre Frauen- und Sexualfeindlichkeit" kritisierte. Ihr Hauptwerk trägt den Titel "Eunuchen für das Himmelreich". Ausgetreten aus der katholischen Kirche sie aber nie – vielleicht in dem Glauben, als Katholikin doch noch etwas verändern zu können. An diesem Donnerstag ist die Ranke-Heinemann im Alter von 93 in Essen gestorben. Die Themen, für die sie eintrat, bleiben aber.