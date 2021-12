Zum Tod der großen literarischen Reporterin Joan Didion

Jetzt, im Alter von 87 Jahren, hat derjenige sie geholt, dessen Macht sie ihr größtes und berührendstes, auch gnadenlosestes Buch gewidmet hat, der Tod. In "Das Jahr magischen Denkens" erzählte Joan Didion, einer der größten literarischen Reporterinnen, die die nordamerikanische Literatur im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, vom Sterben ihres Mannes John Gregory Dunne, auch er ein Schriftsteller.

Zwei Jahre danach, 2005, als ihr mit dem National Book Award ausgezeichnetes Werk "The Year of Magical Thinking" gerade erschienen war, starb auch ihre Adoptiv-Tochter Quintana Roo Dunne Michael, die lange im Koma gelegen hatte, im Alter von erst 39 Jahren, und auch die Trauer über diesen Verlust verarbeitete Didion, diese zartgliedrige und so zerbrechlich wirkende, aber zähe Schriftstellerin, in einem Buch: "Blaue Stunden" (Blue Nights), es erschien 2011. "Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben", heißt einer der Essay-Bände dieser Autorin. Ihre beiden Trauer-Protokolle waren Überlebensbücher.

Trost in der Literatur

"Leid kommt, wenn es eintrifft, in nichts dem gleich, was wir erwarten [...] Leid kommt in Wellen, in Anfällen, in plötzlichen Befürchtungen, die die Knie weich machen und die Augen blind und den Alltag auslöschen." So hat es Joan Didion beschrieben. Immer um Präzision bemüht, in einer klaren, unprätentiösen Sprache.

Joan Didion suchte nach dem plötzlichen Herzstillstand ihres Mannes, mit dem sie fast vierzig Jahre verheiratet gewesen war, und nach dem schleichenden Tod ihres gemeinsamen Adoptivkindes nicht nur Trost in der Literatur, indem sie las, was Sigmund Freud etwa über die Trauer sagte. Sie schrieb selbst darüber und beobachtete wie stets genau auch sich selbst: "Menschen, die vor kurzem jemanden verloren haben, zeigen einen bestimmten Ausdruck, wahrscheinlich nur für die wahrnehmbar, die diesen Ausdruck schon auf ihren eigenen Gesichtern gesehen haben. Ich habe ihn auf meinem Gesicht bemerkt, und ich bemerke ihn jetzt bei anderen. Es ist ein Ausdruck extremer Verletzlichkeit, Nacktheit, alles ist sichtbar."

Didion verurteilte sich, wenn sie in Selbstmitleid zu zerfließen drohte, und hinterfragte das in Poesie gegossene Apodiktum von D.H. Lawrence, Selbstmitleid gäbe es nur beim Menschen, nicht in der Natur: "Sah noch nie ein Wildes / Mitleid mit sich haben", schrieb D.H. Lawrence. "'Ein kleiner Vogel fällt erfroren von einem Ast / ohne sich jemals bemitleidet zu haben'. Das mag zwar das sein, was Lawrence (oder wir) über wilde Geschöpfe zu glauben für richtig halten, aber denken Sie an die Delphine, die nach dem Tod eines Partners das Essen verweigern. Denken Sie an die Gänse, die nach dem verlorenen Partner suchen, bis sie selbst die Orientierung verlieren und sterben."

Stil über alles

Didion konnte wie keine zweite in Worte fassen, wie uns in solchen Situationen Erinnerungen durchströmen – wachgerufen durch Begegnungen und Orte , wie sich Erinnerungsstrudel auftun, deren Sogkraft mächtig ist.

In den Vereinigten Staaten war sie eine Ikone, und nicht nur dort, wie die Netflix-Doku "Die Mitte wird nicht halten" von 2017 zeigte, die Didions Neffe Griffin Dunn drehte. Darin erfuhr man en passant auch, dass niemand anderes als Harrison Ford als junger Zimmermann Didions und Dunnes Haus am Strand von Malibu, Kalifornien, baute, woraus eine lebenslange Freundschaft wurde. Und dass Didion Manuskripte, bei denen sie das Gefühl hatte, nicht weiterzukommen, ins Gefrierfach legte. Rituale! Im Auftritt war sie auf einzigartige schüchtern und stoisch zugleich.

Stil ging ihr über alles. Sie sagte einmal: "Style is to some extent everything to me." Ein eleganter, leichtfüßiger Stil, der Joan Didions Bücher auszeichnet. "Sentimentale Reisen" nannte sie zwar einen ihrer Sammelbände mit längeren Magazin-Geschichten, aber es war klar: unsentimentaler als Didion war keine. Diese kleine, zartgliedrige Dame, die in New York lebte und New York in gewisser Weise auch verkörperte, war eine Meisterin der Non-Fiction. Als literarische Reporterin wurde sie berühmt mit auch hierzulande gefeierten Werken wie "Überfall im Central Park" (in dessen Nähe sie wohnte) oder davor noch mit ihrer Essay-Sammlung "Das weiße Album – Eine kalifornische Geisterbeschwörung" aus dem Jahr 1979.

A Star Is Born

"Ich habe mir als Schülerin das Schreiben beigebracht, indem ich die Stories von Hemingway Wort für Wort abschrieb", erzählte sie einmal: "Hemingway war mein Idol schon bevor ich auf die High School kam. Durch das Abschreiben seiner Geschichten bekam ich ein Gefühl für den richtigen Rhythmus. Ihn zu studieren, war ansteckend." Joan Didion, von der man lernen kann, wie wichtig das sprechende Detail ist, hat auch luzide Romane wie "Demokratie" (1984) verfasst. Ihr Motto: "Ich begreife nie etwas, wenn ich nicht darüber schreibe. Das ist eine Schwäche, die viele Schriftsteller haben."

Dass Didion auch eine glamouröse Seite besaß, merkte man daran, dass sie mit ihren langen Röcken und riesigen Sonnenbrillen zur Modeikone avancierte. Das Label "Céline" präsentierte sie 2015 in Alter von 80 Jahren als neues Gesicht seiner Marke. Eine späte Wiedergeburt dieses Sterns am literarischen Himmelszelt, der zusammen mit John Gregory Dunne auch Film-Drehbücher verfasste. Davon wurde "A Star is Born" (1976 mit Barbra Streisand) ihr größter kommerzieller Erfolg.

Barack Obama verlieh Joan Didion 2013 die National Humanities Medal. In Deutschland hat sie in Antje Rávik Strubel seit langem eine versierte Übersetzerin. In ihrem mit dem Deutschen Buchpreis gekrönten Roman "Blaue Frau" hat Antje Rávik Strubel ihr ein Denkmal gesetzt. Ein großer Didion-Satz taucht in diesem Buch mehrmals auf: "Denn eines sollte man niemals vergessen: Schriftsteller liefern immer jemanden ans Messer." Dass ihre Sätze derart fortgeschrieben werden und in andere Werke Eingang finden, wird dieser nun gestorbenen Grande Dame gefallen haben.