Zum Sonntag: Solidarität macht glücklich!

Beeindruckend, was in den vergangenen Wochen aus den Überschwemmungsgebieten im Westen Deutschlands zu hören war: In meinem Facebook-Feed erzählte einer, wie Spieler des örtlichen Fußballvereins ganz spontan bei ihm den Keller auspumpten und gleich auch noch die zerstörten schweren Möbel aus dem Haus räumten. "Ich habe noch nie so viele Tränen der Rührung vergossen", schrieb er, "Solidarität macht glücklich."

Und das stimmt nicht nur für Menschen, denen geholfen wird, sondern auch für die, die helfen. Viele Freiwillige sind in den Tagen nach der Flut in den überschwemmten Ortschaften einfach von Haus zu Haus gegangen und haben gefragt, was gebraucht wird. Und es funktionierte. Hilfe wurde ebenso selbstverständlich angenommen wie gegeben. Hunderte kleiner Geschichten von Zusammenhalt, von Mitmenschlichkeit, von Solidarität sind erlebt worden.

Solidarität nach dem Hochwasser: Helfen macht glücklich

Inzwischen flaut es aber schon wieder ab. Die Aufmerksamkeitsökonomie zieht weiter. Schade eigentlich. Warum kann denn nicht der ganz gewöhnliche Alltag auch so sein? Voller Zuwendung, Gemeinschaft und gegenseitiger Fürsorge? Sind wir etwa nur in der Katastrophe zu gelebter Gemeinschaft fähig? Im normalen Leben ist eher nicht Solidarität, sondern Eigenverantwortung oberstes Gebot. Hilfe soll nur bekommen, wer Anspruch darauf hat, und verantwortlich ist jeder erstmal nur für sich selbst. Allerdings: Wenn Helfen glücklich macht, macht dann das Nicht-Helfen vielleicht unglücklich?

Im Mittelalter dachte man tatsächlich so. Bettlerinnen und Bettler hatten eine wichtige Rolle, weil sie den Besitzenden Gelegenheit gaben, gute Werke zu tun. Heute schauen wir kopfschüttelnd auf diese Art des Almosenwesens zurück. Und ja, auch ich bin heilfroh, dass ich im Notfall einen Rechtsanspruch auf soziale Hilfen habe und nicht auf die Freigiebigkeit reicher Leute angewiesen bin.

Gute Werke bringen einen nicht in den Himmel

Aber es ist dabei auch etwas verloren gegangen. Vielleicht wurde die falsche Abzweigung genommen, als immer mehr Leute das Helfen als Weg in den Himmel missverstanden. Als man anfing, gute Werke zu tun, um später von Gott dafür belohnt zu werden. Denn damit war der Witz weg – nämlich das Wissen darum, dass Helfen für sich genommen glücklich macht. Und: Was für ein merkwürdiger Gott soll das sein, der so mit den Menschen schachert. Kein Wunder, dass er die Aufklärung nicht überlebt hat.

In Wahrheit ist eine individuelle Erlösung nach dem Motto, ich komme in den Himmel, wenn ich ein guter Mensch bin, im Christentum gar nicht vorgesehen. Auch im Judentum übrigens schon nicht. In den Himmel, wenn man so will, kommt man nicht als Einzelne, sondern nur als Gemeinschaft. Es geht nicht um Selbstverbesserung, sondern um Weltverbesserung. Um ein gutes Zusammenleben der Menschen hier auf der Erde.

Wo Solidarität gelebt wird, entsteht Gemeinschaft

Und dafür, so die Idee, muss man althergebrachte Traditionen auf den Kopf stellen. Nicht die Familie, der Stamm, das Dorf oder die Nation konstituieren Zusammengehörigkeit und damit Solidarität, sondern es ist genau andersrum: Überall dort, wo Menschen solidarisch füreinander sorgen, da entsteht Gemeinschaft. In der Anfangszeit des Christentums durften neue Gemeindemitglieder vielerorts erst am Abendmahl teilnehmen, wenn sie über Jahre hinweg bewiesen hatten, dass sie das können – mit den Bedürftigen teilen, die eigenen Interessen zurückstellen, für andere sorgen. Das klingt streng, entspringt aber der Erfahrung, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt sich nicht dekretieren lassen, sondern konkret gelebt werden müssen.

Nach der Flutkatastrophe haben viele Menschen erlebt, dass das tatsächlich funktioniert. Dass wertvolle Beziehungen dort entstehen, wo man sich gegenseitig hilft, ohne aufzurechnen, ohne Hintergedanken. Dass tragfähige Gemeinschaften möglich sind, wenn Menschen nicht nur für sich selbst Verantwortung übernehmen, sondern auch für andere und für das Allgemeinwohl. Es wäre zu schön, wenn wir dieses Wissen auch in unserem normalen Alltag häufiger spüren würden.