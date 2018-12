Drei Nationen unter einem Dach: Zum Schluss wird's bunt

Der ehemalige Landrat Georg (89), ein Preuße durch und durch, wohnt seit dem Tod seiner Frau mit der 45 Jahre jüngeren Polin Alina zusammen. Die Haushälterin kümmert sich um den rüstigen alten Herrn und bringt neuen Schwung in seinen Alltag. Mit Fatih, einem 28-jährigen Tunesier, wird das Trio perfekt. Alina hat ihn über das Internet kennen gelernt, und nach der schnellen Hochzeit zieht auch er in das Haus des früheren Politikers ein. So entsteht eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft, die jeden der Drei herausfordert, aber letztlich von Erfolg gekrönt wird.

Ein Film über drei Menschen die unterschiedlicher nicht sein könnten - erzählt aus drei Perspektiven, in drei Sprachen: arabisch, deutsch und polnisch.

Sonderprojekt der Hochschule für Fernsehen und Film in München

Für den Film haben Linka Klinkhammer und Pius Neumaier den Großvater der Regisseurin und seine ungewöhnliche Wohngemeinschaft über zwei Jahre lang immer wieder besucht.

Der Film ist am Sonntag, 30. Dezember 2018 um 11.15 Uhr im BR-Fernsehen und online in der BR Mediathek zu sehen.