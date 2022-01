"Zum Paradies": Yanagihara über Leben und Lieben in den USA

Dieser Roman polarisiert noch vor seinem Erscheinen. Denn er kondensiert mit leichter Hand komplexe Themen der Zeit: Homosexualität als Normalität, Herkunft, Identität, Rassismus, Kolonisation und Flüchtlinge, Pandemie und Dystopie.

All das durchschreitet ein Leser in drei Buchteilen und drei Jahrhunderten, aber an einem Ort: Wie ein Triptychon am Washington Square, New York, wirkt dieser große Gesellschaftsroman.

Teil 1: 1893, ein Mann zwischen Liebe und Vernunft

Da ist David Bingham, der kränkelnde Erbe einer Bankiersfamilie, der im Dilemma steckt: Soll er die vom Großvater arrangierte Ehe mit dem reichen, ehrbaren Charles eingehen oder seiner Liebe, dem windigen Edward, nach Kalifornien folgen?

New York gehört 1893 zu den sogenannten "Freistaaten", ist sicher und liberal – zumindest für weiße, schwule, reiche Männer. Während "Negroes" in den Westen abgeschoben werden, speist man am Washington Square delikate Seezunge in noblem Interieur.

Henry James, der Meister des psychologischen Romans, und Edith Wharton, die Expertin für Milieus, lassen grüßen beim Setting und der Beschreibung feinster Innenwelten.

Sprung in Zeit und Geschichte

Ein anderer David, ein andrer Butler Adams, 100 Jahre später, 1993 am Washington Square.

Dieser Mr. David ist Anwaltsgehilfe, von dunklerer Haut, königlich-hawaiianischer Herkunft und der Geliebte des reichen, 30 Jahre älteren – anderen – Charles. In Manhattan grassiert Aids, die Reihen der schwulen Freunde lichten sich. Die Party für Peter, der 'nur' an Krebs sterben wird, ist ein Abschied.

In der Tasche hat David einen Brief seines verstoßenen Vaters, der von den Düften Hawaiis erzählt, von Davids Kindheit, Kolonisation und Revolte und von Amerika als Land, "das die Sünde im Herzen trägt".

Nächster Zeitsprung: 2093

Einige Davids, Charles', Edwards und wieder 100 Jahre später, steht Charlie am Washington Square. Eine junge Frau im Frühjahr 2093. Die Pandemie hat sie überlebt, aber das Medikament nahm ihr die Fähigkeit zu fühlen, zu kommunizieren, Kinder zu bekommen. Liebe und Schmerz kann sie nur ahnen.

Charlie ist die Enkelin von Charles aus Teil 2, dem Virologen und Politikberater, der die Welt mit schuf, wie sie nun ist: ein Polizeistaat, in dem Fliegen die Mimik der Menschen kontrollieren. Aus New York sind Zonen geworden, Lebensmittel rationiert, das Internet ist gelöscht, die Hitze nur in Kühlanzügen zu überleben.

Auf der Suche nach dem Paradies

Hanya Yanagiharas atemraubende dunkle Romanwelt fragt: Was ist der Mensch ohne Freiheit? Wo beginnt und endet unsere Selbstbestimmung? Charles, der Wissenschaftler, der das Gute wollte und das Böse schuf, Enkelin Charlie, die aus der Diktatur entflieht, David, der Hawaiianer in New York, der andere David, der dem Geliebten folgt: Sie alle wollen "zum Paradies", alle Enden sind offen.

Hanya Yanahigara, Bestsellerautorin und Chefredakteurin eines stylischen New York Times-Magazins ist eine Expertin für Serien, Cliffhanger und Textsorten.

Virtuos erzählt vom Kollaps Einzelner, von Gesellschaften und politischen Systemen. Redundant, ja ermüdend ist zwar die Dystopie ganz am Ende, das zeitliche Hin und Her, die Zukunftsvision, die mit Blick auf das totalitäre China fast im Heute steckenbleibt.

Panorama menschlicher Gefühle

Aber raffiniert skizziert sind Innenwelten und Milieus, die verwirrenden Erzählfäden, Motive, Themen, Namen, die alle drei Bücher meisterhaft verknoten. Alles ist, im Sinn der Chaostheorie, mit allem verbunden in diesem gigantischen Panorama menschlicher Gefühle: Liebe und Scham, Sehnsucht, Schmerz und die Neigung, Freiheit für Sicherheit zu opfern.

Verwirrend die Wiederkehr der Namen als Zeichen des ewigen Kreislaufs. Verstörend die Mechanismen von Ausgrenzung und Abhängigkeiten. Rabenschwarz die Szene von Zwillingen, die eine Pandemie überlebten, aber den Schritt aus dem goldenen Käfig ihres Elternhauses sterben. Ein aufwühlender Gesellschaftsroman, der zeigt, was uns Menschen ausmacht und wie fragil die Demokratie ist.