Zum Jubiläum: Digitale Chronik des Mozartfests geht online

Heute vor 265 Jahren, am 27. Januar 1756, kam Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg in Österreich zur Welt. Eine kleine Kaffeepause des Weltstars in Würzburg im Jahr 1790 hat bedeutende Folgen nach sich gezogen: Aus der Mozartwoche der Zwanzigerjahre hervorgegangen, findet seit 1921 das Mozartfest statt, das 2021 sein 100. Jubiläum feiert. "Mozarts Musik hat im unterfränkischen Würzburg eine Heimat gefunden und ist untrennbar mit der Stadtgeschichte verbunden", so die Veranstalter.

Höhepunkte in Bild und Ton

Anlässlich des 265. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart hat das Klassik-Festival jetzt eine digitale Chronik veröffentlicht. Sie soll Musikliebhaber, Mozartfest-Besucher und Würzburger auf eine Reise durch hundert Jahre Festivalgeschichte mitnehmen. "Höhepunkte, Wegmarken und Wendepunkte werden durch den Zeitstrahl auf der Mozartfest-Website anhand von historischem Bild- und Audiomaterial erfahrbar gemacht", teilen die Mozartfest-Veranstalter mit.