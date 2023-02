Zum Brüllen schräg: Michael Behrendt untersucht Songtexte

Der des Songs ist vergleichsweise simpel: Mann begegnet junger Frau auf Straße. Mann begehrt diese Frau, Frau geht wortlos weiter. Nur Blicke, aber keine Worte werden gewechselt. Und trotzdem weiß der Ich-Erzähler von Udo Jürgens ganz genau, dass die Frau 17 Jahre alt ist. Seltsam.

Das Kapitel "Nachlässige Storytelling" versammelt in Michael Behrendts Buch zahlreiche Lieder des 70er-Jahre-Schlagerkanons. Klar, die Schlagerwelt ist seicht und weichgespült, und auf Genre-Klischees herumreiten will Michael Behrendt auch nicht unbedingt - aber bestimmte Auffälligkeiten und Ungereimtheiten kann man sich schon anschauen.

Experte: "Hanebüchenes Storytelling"

Zum Beispiel beim Song "Mendocino" von Michael Holm. Frau wird von Mann per Anhalter mitgenommen. "Die fahren durch die Gegend, unterhalten sich stundenlang, verlieben sich offensichtlich ineinander, man hört schon die Hochzeitsglocken läuten und dann kommt dieser unwiderstehliche Satz: 'Doch dann vergaß ich leider ihren Namen.' In Sachen Strotytelling ziemlich hanebüchen", findet der Popjournalist Michael Behrendt.

Ziemlich unglaubwürdig ist das – und auch geografisch eine ziemlich Gurkerei, kreuz und quer durch Kalifornien. Es wäre ungefähr so, als würde man auf einer Bundesstraße von Aschaffenburg Richtung München fahren und eine Anhalterin mitnehmen, die nach Hannover möchte. Das ist in der Tat sinnlos, aber ist es nicht auch sehr erbsenzählerisch vom Popjournalisten, den Rotstift hier anzusetzen? Mendocino oder Madrid – Hauptsache Poesie, oder?

"Wenn sich aber das Unrunde bündelt"

"Wenn einfach der Song an sich toll ist, toll gesungen, toll gespielt, super Harmonien, super Melodien", so Behrendt, dann höre man vielleicht gar nicht auf die Texte oder verzeihe das ein oder andere. "Wenn sich aber das Unrunde bündelt, und der Künstler auch noch ein bisschen prätentiös daherkommt, dann werde ich schon ein bisschen kritischer". Für die Leserschaft wird's gerade dann umso lustiger. Hübsch pointiert kommt das Kapitel "Manirierte Manirismen" vor, wenn etwa der weiße Schimmel als Liedtext vorbeigeritten kommt oder prätentiöse Redundanzen und Füllphrasen à la "Es ist lang her, dass es her ist".

"Wenn man so tolle Sachen erfindet wie Peter Maffay: 'Der Tag geht abends schlafen und wird als Morgen wieder wach', das sind Sachen, die beim ersten Hören toll klingen, aber schon ein bisschen albern sind", meint Behrendt. Ja, er macht auch vor den großen Namen nicht Halt. Bei Herbert Grönemeyer kritisiert er den sich durchs ganze Œu­v­re ziehende "Danke, dass Du mich erträgst"-Gestus in Liedern, in denen der männliche Ich-Erzähler zwischen Selbstmitleid und Selbstverliebtheit mäandert.

Sexismus, nicht nur unterschwellig

Im Song "Schmetterlinge im Eis" von 1998 etwa reizt Herbert das Stehvermögen seiner Angebeteten aus, deren guter Wille sich inzwischen zum Stehkragen aufgepumpt hat. Die Sportfreunde Stiller stehen Herby da aber in nichts nach. Der Sporti-Song "Ein Kompliment", ausgerechnet eines DER Liebeslieder, zu dem landauf landab Hochzeitspaare Foxtrott tanzen, ist als echtes Liebeslied bei genauer Betrachtung missglückt. "Er spricht ein Kompliment aus und will sicher gehen, dass sie bitte auch dasselbe für ihn fühlt. Also alles, was er ihr sagt, ist unterschwellig auch ein bisschen sexistisch und unheimlich selbstverliebt", so Behrendt.

"Ein Kompliment" sei aber auch ein perfektes Beispiel für "Melodie schlägt Text", ein catchy Refrain macht lyrische Lecks unsichtbar. Mehr oder weniger oder versteckter Sexismus – das ist einer der roten Fäden von Behrendts Buch "Mein Herz hat Sonnenbrand": "Wir haben heute diesen Gangsterrap, der einen massiven Backlash bewirkt hat. Es ist erstaunlich, dass wir im gesellschaftlichen Diskurs oft schon weiter sind, aber dass es Bewegungen gibt, die darauf zielen, uns ins Mittelalter zurück zu katapultieren. Das ist eine große Spannung, die da herrscht", so Behrendts Resümee.

Das Buch "Mein Herz hat Sonnenbrand" schreit nach einer Fortsetzung. Wobei: Ein Buch kann ja nicht wirklich schreien. Auf der anderen Seite: Warum eigentlich nicht? Immerhin können Staubkörner im Sonnenlicht erfrieren und Kleider dürfen leer am Bügel hängen. Im Pop ist eben alles möglich. Nur eben manchmal schwer erträglich.

Michael Behrendt: "Mein Herz hat Sonnenbrand" ist bei Reclam erschienen.