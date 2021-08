Zum 80. Geburtstag: Schauspieler Fritz Wepper schaut zurück

Auf Nummer Sicher mit Der Kommissar und Derrick

Von 1969 bis 1974 an der Seite von Erik Ode in "Der Kommissar" und von 1974 bis 1998 an der Seite von Horst Tappert in Derrick. Wenn er von dieser Zeit erzählt, geht es natürlich auch um den einen Satz, den alle kennen, der aber in keiner der vielen Kommissar- und Derrick-Folgen je vorkommt.

"Das Serienzitat, das mich am meisten nervt, ist so nie gefallen. 'Harry, hol schon mal den Wagen.' Schuld an diesem Satz sind Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, die Derrick 1992 in ihrer Satiresendung "Schmidteinander" parodierten. Sie müssen das Zitat erfunden haben, und danach ließ es sich aus den Köpfen der Zuschauer nicht mehr löschen, auch wenn ich mir das gewünscht hätte."

Fritz Wepper blättert in diesem Buch sein ganzes Leben auf, allerdings liest es sich wie viele Autobiographien, deren Ausformulierung die Stars einem Profi, in diesem Fall der Journalistin Anna Butterbod, anvertrauen: Flüssig, aber etwas konturlos, genau im Detail, aber nicht besonders tiefschürfend. Und natürlich funktioniert die Erinnerungen der Stars genau wie unsere eigene – an Gutes erinnert man sich gern, Schlechtes wird eher verdrängt. Das gilt auch für die freigiebig über das Buch verteilten Interviews mit Familienangehörigen und Freunden.

Interesse für Buddhismus

Von Fritz Wepper bleibt das Bild eines biederen Serienschauspielers, der im Privaten auch mal über die Stränge schlägt und hier gelegentlich auch überraschende Seiten von sich offenbart, etwa ein jahrzehntelanges Interesse am Zen-Buddhismus.

"Zen ist eine Lebensanschauung, die mich dazu gebracht hat, im Augenblick zu leben. Und das, was ist, zu trennen von dem, was sein könnte oder in der Vergangenheit gewesen ist. Jetzt ist jetzt, hier ist hier."

Das erklärt dann auch den Buchtitel: "Der ewige Augenblick" - Ein Buch für die Ewigkeit ist diese Autobiographie allerdings nicht.