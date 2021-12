Zum 20. Todestag von Stefan Heym: Ein blendender Erzähler

Algier im Winter 1942. Die Welt steht in Flammen, als US-Truppen an der Küste Nordafrikas landen. In Algerien haben die Deutschen kapituliert, in Tunesien halten sie noch die Stellung. Und die Franzosen taktieren, um ihre Kolonialmacht zu erhalten. Von Anfang an ist man mitten im Kriegstaumel, in dem Schurken und Helden, Intriganten, Spione und Militärs, Widersacher und Verbündete ihren Vorteil suchen.

Robert Stadlober hat unaufgeregt, aber sehr plastisch, ein Hörbuch aus Stefan Heyms Roman "Flammender Frieden" gemacht und zeigt sich begeistert: "Viele spannende Dialoge, die dann in Reflexionen übergehen, die sich dann tatsächlich auch philosophisch und zeitgeschichtlich mit dem politischen Geschehen auseinandersetzen. Und dann natürlich der Unterton, dieser unbedingte Humanismus, die totale Abwehr jeglicher Art von Gewalt, diese zärtliche Art des Antifaschismus, die ihn so besonders gemacht hat."

Ein Hauch von Casablanca

Aus dem figurenreichen Tableau schälen sich die Hauptakteure: Bert Wolff, KZ-Überlebender und Spanienkämpfer, ein grüblerischer deutscher Emigrant als Sergeant der US-Army. Sein Kontrahent Ludwig von Liszt, Lebemann und Stabsoffizier der deutschen Wehrmacht, schlau, eitel und grotesk in seinen Fluchtaktionen. Der Franzose Jules Marie Monaitre, der sich als Diktator in Nordafrika sieht. Und die einzige Frau im Gruppenbild mit Dame, die opportunistische, schöne Marguerite Fresneau, die alle begehren.

Ein Hauch von Casablanca liegt in der Luft, aber Heym zeichnet ein düsteres Menschenbild. Ein blendender Aufklärer und Erzähler, der mit leichter Hand schwere Themen anpackt. Der Jargon harter Kerle und die Frauenrolle mögen von gestern sein, aber die Fragen von Moral, Demokratie und Diskurs sind aktuell. Stadlober habe nie das Gefühl gehabt, dass Heym jemanden mundtot machen wolle. "Er möchte immer die andere Position hören und steht trotzdem zu seiner Meinung. Und das ist etwas, was ich tatsächlich im Diskurs vermisse", sagt der Schauspieler.

"Flink wie ein junges Tier zeigte sich der Morgen" - wenn man über Pathos- und Kitschpassagen wie diese hinwegliest, bleibt die thrillerartige Story. Rasch wechseln Schauplätze, Perspektiven, filmreife Szenen und verbale Duelle zwischen Wolff und von Liszt, Liebesdrama und die Angst im Schützengraben, Reflexion und - bei allem Ernst - hochkomische, slapstickartige Szenen.

Es zeichne Heym aus, findet Stadlober, "dass man gleichzeitig eine Haltung zur Welt mit guter Unterhaltung verbindet". Und dies, ohne einem didaktisch auf die Nerven zu gehen und ein "permanentes Weltbild rein zu hämmern".

Heym schrieb ohne Kenntnis der Schauplätze

Stefan Heym schrieb "Flammender Frieden" 1943 zwischen seinem Debüt "Hostages", das zum Welterfolg und in Hollywood verfilmt wurde, und "The Crusaders", einem seiner zentralen Werke. Er schrieb auf Englisch, als deutscher Emigrant und Sergeant der US-Army, zwischen Kursen in psychologischer Kriegsführung im Camp Ritchie. Er schrieb "hinter einer Kleiderkammer", abseits der Schreibstube, aber dank der Stabsbibliothek, nah an den Quellen zu den Afrikafeldzügen. Und er hatte recht, als er später sagte: "Die Verhörszenen, die Dispositionen vorm Gefecht (..) lesen sich mitunter, als stammten sie direkt aus dem Lehrgang in Ritchie."

Heym schrieb mit journalistischer Erfahrung, aber ohne Kenntnis der Schauplätze. Das Lokalkolorit Algeriens, Landschaften, Menschen fehlen völlig. "Das Buch war wichtig für mich, nicht für die Leser heute", schrieb er in seiner Autobiographie "Nachruf". 1943 noch weit weg von "Collin" - oder einem Meisterwerk wie seinem König-David-Bericht - hat "Flammender Frieden" schon die Merkmale, die Stefan Heyms späteres Schreiben auszeichnen: historische Stoffe zeitlos, aktuell erzählt, Psychologie und politische Reflexion, moralische Haltung und einen hohen Unterhaltungswert.