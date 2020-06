Zum 100. Todestag: Max Weber - Der Denker und das Virus

"Wissenschaft als Beruf", oder: die Vergänglichkeit der Erkenntnis

Die erste Rede verrät uns - nach Einblicken in die "Amerikanisierung" und den Antisemitismus des deutschen Universitätsbetriebs anno 1917 - Webers Definition, was die "Wertsphäre" Wissenschaft ausmacht: ein Zusammenspiel aus Hingabe an die Sache, Augenmaß, Arbeit - und dem Glücksfall des richtigen Einfalls: "Nur auf dem Boden ganz harter Arbeit bereitet sich normalerweise der Einfall vor. Gewiss: nicht immer."

Überraschend eindeutig verteidigt der Universalist Weber die zunehmende Arbeitsteilung der Wissenschaft, ihre Aufteilung in Disziplinen und Teildisziplinen. In einer immer komplexeren Welt scheint es ihm nur folgerichtig ...

"... dass die Wissenschaft in ein Stadium der Spezialisierung eingetreten ist, wie es früher unbekannt war, und dass dies in alle Zukunft so bleiben wird."

Lange vor der Erfindung von Talk Shows und Social Media ironisiert Weber die Eitelkeit von Kollegen, die "mehr als ein 'Fachmann' sein () wollen: wie mache ich es, dass ich, in der Form oder in der Sache, etwas sage, das so noch keiner gesagt hat wie ich?" Was ein wenig an Karl Valentins Ausspruch erinnert, es sei schon alles gesagt - nur noch nicht von allen.

Umso unmissverständlicher benennt - und begrüßt - Weber die ernüchternde Tatsache, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis eine Art unsichtbares Verfallsdatum trägt.

"Die wissenschaftliche Arbeit ist eingespannt in den Ablauf des Fortschritts. (...) Jeder von uns in der Wissenschaft weiß, dass das, was er gearbeitet hat, in zehn, 20, 50 Jahren veraltet ist. Das ist das Schicksal, ja: das ist der Sinn der Arbeit der Wissenschaft."

Was bis heute zutrifft; nur dass sich das Tempo beschleunigt hat, in dem etwa die Wirksamkeit von Atemschutzmasken erst bezweifelt, dann aber bestätigt wird.