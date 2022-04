Zum 100. Geburtstag: Passau erinnert an Carl Amery

Mit einem kleinen Literatur-Festival in Passau hat der Lichtung-Verlag in der zurückliegenden Woche den Schriftsteller Carl Amery gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe war eine Mammut-Lesung in der Staatlichen Bibliothek.

Romanlesung an einem Stück

Der Passauer Kulturreferent Bernhard Forster, der Schriftsteller Bernhard Setzwein und weitere Autorenkollegen lasen in einer Nacht Amerys Roman "Der Untergang der Stadt Passau" - an einem Stück. Amery war kein gebürtiger Passauer, der Stadt aber auf das Innigste verbunden: Am 9. April wäre der Schriftsteller 100 Jahre alt geworden.

Bernhard Setzwein erinnert an Carl Amery im Bayerischen Feuilleton.

Carl Amery ist ein Anagramm aus seinem richtigen Namen Christian Anton Mayer. Sein Vater war der Kunsthistoriker Anton Mayer-Pfannholz, der zeitweilig das Institut für Ostbairische Heimatforschung in Passau leitete. Deshalb verbrachte Amery große Teile seiner Kindheit und Jugend in Passau und besuchte hier das Gymnasium Leopoldinum.

Hier unternahm er auch erste Schreibversuche. Seiner zweiten Heimatstadt setzte er später mit dem grotesken Science-Fiction Roman "Der Untergang der Stadt Passau" ein großartiges literarisches Denkmal.

Schriftsteller und Politiker

1954 hatte Amery mit dem Roman "Der Wettbewerb" debütiert. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller arbeitete er als Theaterdramaturg und Hörfunk- und Filmredakteur. Er engagierte sich in Schriftstellerverbänden und als Vorsitzender des PEN-Zentrums. Außerdem gehörte er zu den frühen Mitgliedern der neu gegründeten Partei "Die Grünen" und kandidierte 1979 bei der Europawahl.

Literarisch verarbeitete er sein Engagement gegen Umweltzerstörung und für den Frieden in mehreren, meist endzeitlich eingefärbten Science-Fiction-Romanen, die alle in Bayern angesiedelt sind. "Der Untergang der Stadt Passau" gilt vielen LIteraturkennern als der Beste in dieser Reihe.