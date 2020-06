Zum 100. Geburtstag des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki

Reich-Ranicki veröffentlichte seine Kritiken in Buchform. Bezeichnend, dass sich der Sammelband "Lauter Verrisse" viel besser verkaufte als der mit Lobreden. "Schlecht ist schlecht, und es muss gesagt werden. Hinterher können dann andere mit den Erklärungen und Milderungen kommen", diesen Satz Theodor Fontanes bemühte Reich-Ranicki gern. Fast wie eine Romanfigur Fontanes kam er einem dabei selbst vor. In Fontanes "Stechlin" nämlich tritt ein Kritiker namens Niels Wrschowitz auf, der mit langrollendem "r" und hartem, doppeltem "t" sagt: "Erst muss sein Kunst, gewiß, gewiß, aber danach muss sein Krittikk, weil es Krittikk ist, ist es gut. Mag es auch sein Mißbrauch von Krittikk."

Sprach man den Großkritiker auf diese literarhistorische Ironie an, zitierte er diesen Fontane-Satz: allerdings falsch, in einer nachgerade Freudschen Fehlleistung: "Erst muss sein Krrittik, er lässt das diesen polnischen Kritiker, der in Berlin wirkt, sagen … äh: Erst muss sein Kunst, erst muss sein Literatur, aber danach kommt dann die Krrittik, das ist klar."

Klar auch, dass es wohl nie mehr einen so wirkmächtigen Kritiker deutscher Zunge geben wird wie diesen - der so beliebt war, weil er selbst - wie nur wenige - die Literatur liebte, und aus enttäuschter Liebe mit vielen Autoren hart ins Gericht ging.