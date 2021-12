Zukunftsangst: Staatstheater Nürnberg fordert Impfpflicht

Deutliche und sicherlich auch umstrittene Worte aus der Leitung des Staatstheaters Nürnberg: Dort gilt derzeit die 2Gplus-Regel, das heißt alle Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein und benötigen zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest. Im Übrigen gilt Maskenpflicht und eine Höchstauslastung von 25 Prozent der vorhandenen Sitzplätze: "Die aktuellen Maßnahmen verschaffen uns Zeit, werden das Problem auf Dauer aber nicht lösen", so die Stiftungsvorstände Jens-Daniel Herzog (Staatsintendant) und Christian Ruppert (Geschäftsführender Direktor) in einer Stellungnahme: "Wir erkennen an, dass Menschen persönliche Gründe haben können, sich nicht impfen zu lassen. Als Theaterleute müssen wir aber sagen: Mit einer jährlichen Corona-Welle im Winter hat das Theater, hat die Kultur keine Zukunft. Es wird uns nur dann weiterhin geben, wenn die Impflücke geschlossen wird."

"Wir verbrennen unsere letzten Ressourcen"

Das Staatstheater Nürnberg setzt sich daher aktiv für Impfungen ein und unterstütze die Forderung nach einer allgemeinen Impflicht. Neben einem öffentlichen Statement in Form eines Plakatbanners am Nürnberger Opernhaus mit der Aufschrift "Impfen rettet Leben und die Kultur", biete das Haus Anfang Dezember seinen Mitarbeitenden bereits zum zweiten Mal in der Pandemie eine betriebliche Impfung gegen Covid-19 an. Darüber hinaus habe die Theaterleitung der Stadt Nürnberg angeboten, das Staatstheater kurzfristig in ein öffentliches Impfzentrum umzuwandeln.

"Es geht nicht um Ideologie, sondern um unsere Existenz", betonen die Stiftungsvorstände. "Unsere Branche hat schlicht keine andere Chance als die Impfung, um wieder eine Perspektive zu bekommen." Aktuell sei die Situation am Staatstheater äußerst angespannt, die "letzten Ressourcen" würden verbrannt, um das Haus mit seinen mehr als 650 Mitarbeitenden "irgendwie offen und am Laufen zu halten".

Hendrik Streeck: "Muss ich nicht wieder machen"

Unterdessen hat der Star-Virologe Hendrik Streeck im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" selbstkritisch eingeräumt, er sei "komplett naiv" in die mediale Kommunikation "gerannt". Zu einer sehr umstrittenen "Homestory" auf RTL sagte er: "Das habe ich einmal gemacht, okay, und dann muss ich es auch nicht wieder machen. Aber ich möchte bei der Bekämpfung dieser Pandemie alle mitnehmen. Das geht nicht bloß auf der intellektuellen Schiene." Auch beim "Nutzen von Masken" habe er sich geirrt.

Zur aktuellen Lage in der Pandemie sagte Streeck: "Im Moment steigen die Infektionszahlen nicht mehr so stark. In einzelnen Bundesländern wie Sachsen oder Bayern werden wir um drastischere Maßnahmen, um Kontaktbeschränkungen nicht herumkommen. Mir ist nur wichtig, dass wir einen Fehler nicht wiederholen: Schulen zu schließen."

Hat Böhmermann "Grenzen von Komik und Satire" überschritten?

Auf die Frage, ob ihn der öffentliche Gegenwind Kummer bereite, sagte Streeck: "Es befremdet mich zumindest, dass manche jedes Wort, das ich sage, daraufhin absuchen, ob man mir irgendwie einen Vorwurf machen kann. Ende letzter Woche haben sowohl Christian Drosten als auch ich gesagt: Wir wissen noch nicht genug über die neue Virusmutation Omikron – ziehen wir keine voreiligen Schlüsse! Ihm wurde es als berechtigte Zurückhaltung ausgelegt. Mir als fahrlässige Beschwichtigung." Im Übrigen gebe es von Drosten immer wieder "Sticheleien", die er mittlerweile nicht mehr persönlich nehme. Und ZDF-Satiritiker Jan Böhmermann habe "Grenzen von Komik und Satire" überschritten und wolle "Menschen mit anderer Meinung ausschließen".

"Plötzlich war der Sohn schwul"

Sehr offen äußerte sich der Virologe zu seiner Homosexualität: "Ich musste in der Familie um Anerkennung kämpfen. Ende der Neunzigerjahre, als ich mein Coming-out hatte, galt Homosexualität noch als psychiatrische Erkrankung. Mein Vater war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse und Psychotherapie. Und plötzlich war der eigene Sohn schwul! Das war doch ein Problem. Eigentlich hat sich dieses Verhältnis erst entkrampft, als ich einen Autounfall hatte, bei dem ich fast gestorben wäre."