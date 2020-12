Zukunftsängste: Künstler sehen bei Soforthilfen "kein Land"

Da dürften im Bayerischen Kunstministerium sämtliche Alarmglocken schrillen und auch Ministerpräsident Markus Söder wenig begeistert sein. Bei einer Online-Anhörung von SPD, Grünen und FDP im Bayerischen Landtag ließen die eingeladenen Experten und Expertinnen aus dem Kulturleben ihrer Wut und Enttäuschung über die bisherigen Maßnahmen in der Pandemie freien Lauf. Bernd Schweinar, der Vorsitzende des Verbands Popkultur in Bayern, sagte über Kunstminister Bernd Sibler: "Er hört nur hin, er hört nicht zu. Würde er zuhören, würde er das in Aktivitäten umsetzen, was uns umtreibt." Stattdessen, so Schweinar, kämpfe die Kulturbranche mit der "Ministeriumsbürokratie". Das angekündigte neue Programm zur Unterstützung von Solo-Selbständigen sei "wieder nicht zielführend". Alles, was beim Spitzengespräch mit Markus Söder am 20. Oktober vereinbart worden sei, werde "komplett zerfleddert" und löse sich "in Luft auf".

"1.000 Euro reichen für Platz unter der Brücke"

Ähnlich äußerten sich alle anderen Expertinnen. Schauspieler Miguel Abrantes Ostrowski hat im Mai 3.000 Euro Soforthilfe erhalten, verwies jedoch darauf, dass allein seine Miete monatlich 1.250 Euro ausmacht. Er habe seit März rund 20.000 Euro Rücklage aufgebraucht. Sigrid Diewald vom Bayerischen Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft (BLVKK) spottete über die erste Soforthilfe für Künstler von drei Mal 1.000 Euro im Frühjahr, das reiche in München gerade mal für einen "Platz unter der Brücke". Was die Kulturschaffenden dringend brauchten, sei die "politische Anerkennung als zukunftsrelevante Branche".

Patrick Oginski von "Südpolmusic" und dem Verband Münchner Musikveranstalter (VDMK) sah "gar kein Land", was die Hilfen für Solo-Selbständige betrifft. Je höher die Hilfsanträge in der Verwaltungsebene wanderten, desto mehr werde alles "verkompliziert". Joachim Schulz von der Posthalle in Würzburg klagte ebenfalls über die Bürokratie. So habe er "drei Mal" Gelder aus dem bayerischen Spielstätten-Förderprogramm beantragen müssen: "Jeder Steuerberater bewertet es anders, wie es richtig sein sollte. Keiner will was falsch machen oder etwas unberechtigt haben."

"Kommunikatives Desaster" der Politik

Jochen Schölch, Intendant des Münchner Metropoltheaters, fragte ebenfalls, wofür 1.000 Euro in einer Metropole wie München eigentlich reichen sollten. Die Politik stehe vor einem "kommunikativen Desaster", nachdem sie die Theater und die Bordelle in "einem Atemzug" erwähnt habe. Künstler wollten nicht Almosen, sondern für ihre Arbeit bezahlt werden und ihre "Würde zurück haben". Der Augsburger Kulturreferent Jürgen Enninger forderte unmittelbar nach der Pandemie einen "New Deal für die Kultur" und fürchtete, die Auswirkungen des Lockdowns würden sehr stark zeitverzögert spürbar werden, etwa dann, wenn Künstler im kommenden und übernächsten Jahr deutlich weniger GEMA-Gelder für Live-Auftritte erhielten.