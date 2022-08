"Zuhaus und im Krieg herrscht der Mann" - Salzburger "Iphigenia"

Die Namen sind die gleichen geblieben und auch die Familienkonstellationen, in deren Mittelpunkt Iphigenie steht, ragen herüber aus der Antike: Agamemnon heißt Agamemnon, sein Bruder heißt Menelaos, ihre Frauen sind Klytämnestra und Helena, Iphigenie liebt Achilles, und sie ist die Schwester von Orest. So weit so gut, nur, dass man sich in der Jetztzeit befindet, Agamemnon ein Professor für Ethik ist, Klytämnestra ist ein weitbekannter Theaterstar und ihre Tochter Iphigenie, die hier Iphigenia heißt, ist mit ihren 21 Jahren auf dem besten Weg zur erfolgreichen Pianistin. Eine bildungsbürgerliche Vorzeigefamilie könnte man meinen und eigentlich weit entfernt von jenem wuchtigen Mythos vom Helenenraub, vom griechischen Heer auf dem Weg nach Troja und vom Heerführer und Vater Agamemnon, der seine Tochter opfern soll und will, um die Götter und die Winde günstig zu stimmen. Doch genau dieses Opfer als Motiv ist es, das die Regisseurin Ewelina Marciniak und ihre Autorin Joanna Bednarczyk für ihre Neuschreibung der „Iphigenia“ inspiriert hat. Wie sieht heute ein Opfer aus und vor allem: Wer muss dieses Opfer bringen?

Iphigenia als Missbrauchsopfer in der eigenen Familie

Iphigenia also wurde durch den eigenen Onkel Menelaos sexuell missbraucht. Iphigenia aber auch als Opfer des eigentlich so geliebten Vaters Agamemnon, der ihr das Schweigen über das Geschehene abverlangt, um die eigene Karriere nicht zu gefährden. Und Iphigenia auch als Opfer der Mutter Klytämnestra, die ihr das Verstummen ihres Geschlechts gleichsam im Generationentransfer einschreibt: Du sollst schweigen! "Du wirst nicht sagen, was Du von dem Menschen hältst, der Dir das angetan hat, und von den Menschen, die das zugelassen haben. Du wirst andere Frauen nicht warnen, denn das bringt nichts. Du wirst nicht damit angeben und in Interviews den Zuhörern einreden, wie mutig und wie stark Du bist, und dass alle Täter in die Hölle kommen. Kommen sie nicht!"

Antiken Opferplot in die MeToo-Gegenwart geholt

Ewelina Marciniak entwickelt diesen antiken Opferplot im Format des 21ten Jahrhunderts auf einem leeren Podest vor steiler Spiegelwand. Dabei gruppiert sie ihr starkes Ensemble um den einzig herumstehenden Flügel für die Pianistin Iphigenia. Zugleich lässt sie die traumatisch infizierte Familiensaga dann und wann auch körperlich in rhythmische Choreographien ausbrechen. Body Expression nennt die Regisseurin das. Das erzeugt immer wieder durchaus starke Szenen und Momente, die das archaische Opfermotiv gerade auch aus einer feministischen Perspektive auf der Folie einer unmittelbaren Gegenwart interessant machen. Doch zugleich wollen Ewelina Marciniak und ihre Autorin immer mehr, je länger das Stück dauert. Da teilt sich Iphigenia in eine junge und eine ältere Variante, was wohl auch darauf verweisen soll, dass hier auch Motive aus der Goethe’schen "Iphigenia auf Tauris" eingeflossen sind, die eine humanistisch gereifte Frau zeigt. Da verbalisieren Figuren gleich ihre eigene Psychoanalyse oder fallen unvermittelt ins Versmaß Goethes, während Schauspieler ihre eigenen Rollen reflektieren. Das alles trägt aber immer weniger zur Verdeutlichung bei und so scheint es, als ersticke diese durchaus interessante Versuchsanordnung letztlich an ihrer eigenen Ambition.