Zugabe? Niemals! Jazzlegende Ron Carter spielt in München

Bei Liveauftritten spielt Ron Carter gerne mal ein Lied aus der Broadway-Show "Revenge with Music", Rache mit Musik also. Da kann man sich schon mal die Frage stellen: Ist das das Credo des Ron Carter? Auf jeden Fall haben für den Cellisten Leben und Musik eines gemeinsam: Regeln, die es zu erkennen und einzuhalten gilt. "Mein Vater arbeitete über 25 Jahre als Busfahrer in Detroit", erzählt der 82-Jährige. "Meine Mutter war zunächst Hausfrau, wir waren ja insgesamt zu zehnt. Sie machte die Wäsche für die Nachbarschaft, um ein kleines Zubrot zu verdienen. Ich musste also früh lernen, mit bestimmten Regeln klar zu kommen, sonst funktioniert das nicht. Und aus uns sollte ja auch mal was werden und so begann ich mich für Musik zu interessieren, lernte, nach welchen Regeln die Musik Bachs funktioniert, die Musik Debussys, oder Horace Silvers und ich verstand, dass Regeln den Rahmen bilden für einen freien Umgang mit Formen und Ideen, die du selbst nach deinem Geschmack gestalten kannst."

Bestens dokumentierter Jazzmusiker

Einen wahrlich langen Weg ist der 1937 im Bundesstaat Michigan geborene Ron Carter inzwischen gegangen: Auf mehr als 2.000 Platten können wir diesen eigenwillig singenden, unverkennbaren Ton hören und Ron Carter hört mit 82 Jahren noch immer nicht auf, seine Kunst weiter zu entwickeln.

Carter ist der am besten dokumentierte Jazzmusiker: Er hat Werbejingles gespielt, Souldiven wie Roberta Flack begleitet und ist auf zahlreichen Filmsoundtracks vertreten. Darüberhinaus unterrichtet er bis heute: "Mir war von Anfang an wichtig, zu dokumentieren, was ich tue, denn wenn ich das nicht selbst mache, tut es niemand für mich. Wenn meine Enkel einmal danach fragen, was hat denn der Opa so alles gemacht, dann möchte ich, dass sie zur Library of Congress gehen können und merken: Der Opa hat eine Geschichte."

Ein Konzert ist wie eine Geschichte

Ron Carter hat ein feines Gespür für Strukturen und Regeln, nach denen sie entstehen und vergehen können: Er hat mit Miles Davis Bebop und Jazzrock gespielt, brasilianische Volks- und klassische Kammermusik. Schließlich hat er mit dem Cello angefangen und wer ganz genau hinhört, entdeckt hie und da ein paar Schnipsel aus Bachs berühmten Cellosuiten.

Beim Freiburger Label In&Out Records ist jetzt ein Konzertmitschnitt des Ron Carter Quartetts aus dem letzten Jahr erschienen. Heute präsentiert Ron Carter dieses aktuelle Quartett im Night Club des Hotels Bayerischer Hof in München. Zugaben wird es nicht geben. Denn ein Konzert und sein dramaturgischer Verlauf ist wie eine Geschichte, sagt Ron Carter. Wenn die Geschichte erzählt ist, dann ist sie zu Ende, so ist das eben.