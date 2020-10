Zu "rechts"? Fischer-Verlag trennt sich von Autorin Monika Maron

Dass die Buchreihe "Exil" heißt, findet Maron zwar nicht "glücklich", schränkt jedoch ein: "Gemeint ist damit auch eher ein Rückzug aus dem ideologisch aufgeladenen Gezeter in die Sprache der Literatur. Assoziiert wird damit aber natürlich auch die deutsche Exilliteratur während des Nationalsozialismus, und das wäre absurd. Dass der politisch mir ferne Kubitschek die Bücher vertreibt, wusste ich nicht – zeigen Sie mir mal einen Autor, der sich um den Vertrieb kümmert. Kubitschek listet aber auch meine Fischer-Romane, der Verlag kann ihn nicht einmal daran hindern, weil jeder sich bei jedem Barsortimenter damit eindecken kann."

"Ehrabschneiderisch und existenzbedrohend"?

Monika Maron zufolge ist "vielen offenbar das Argumentieren zu mühsam", ihrer Meinung nach verkürzt "moralische Ausgrenzung die Debatte". In der "Welt" sagte sie: "Bei Gesprächen nach Lesungen höre ich oft, dass die Leute vor drei Sachen Angst haben: eben davor, ausgegrenzt zu werden; Angst vor unversöhnlichem Streit mit Freunden und Familie; einige haben sogar Angst, ihre Arbeit zu verlieren, wenn sie das Falsche sagen. Nun ist es ja ein gängiges Argument, dass man alles sagen dürfe – nur müsse man eben auch mit Gegenwind rechnen. Was in gewisser Weise natürlich stimmt. Wenn der Gegenwind aber nicht heftige Widerrede und lebendiger Streit ist, sondern ehrabschneiderisch oder sogar existenzbedrohend, dann ist eine vernünftige, gleichberechtigte Diskussion nicht mehr möglich. Wer eine öffentliche Stimme hat, kann sich noch wehren, andere gehen dann vielleicht einfach in Deckung oder verhärten sich."

Rechtskonservative Websites wie "'Tichys Einblick" wittern bereits einen "Verrat an der Freiheit der Literatur" und werfen dem S. Fischer-Verlag vor, "Parteiliteratur" im Sinne Lenins zu verbreiten. In einem "Offenen Brief" des Münchner Publizisten Boris Blaha heißt es polemisch, die Trennung des Verlags von seiner langjährigen Autorin sei an "Niedertracht nicht mehr zu überbieten".

Der S. Fischer Verlag bestätigte dem BR die Trennung von Monika Maron, wollte darüber hinaus jedoch vorerst keine Stellungnahme abgeben. Für das kommende Jahr im Mai ist allerdings dort noch Monika Marons Essay-Band "Was ist eigentlich los?" angekündigt. Dabei soll es nach Informationen des BR auch bleiben. Die Trennung von der Autorin würde also demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich wirksam.