"ZU/FLUCHT": eine Ausstellung zum geplanten Exilmuseum in Berlin

"Es war schon lange still, als wir auf dem Bahnsteig warteten und Abschied nahmen" – so erinnert sich Michael Blumenthal, Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin, als er am 6. April 1939 im Anhalter Bahnhof in den Zug steigt, auf der Flucht vor den Nazis. An diesem Junitag 2021 scheint die Sonne auf die Ruine des Portals, das als einziges Relikt des alten Fernbahnhofs übrig geblieben ist. Davor stehen jetzt einige leere Wohn-Container – einstige Flüchtlingsunterkünfte, die zum zentralen Teil der Ausstellungsarchitektur wurden. Denn wie auch im geplanten Exilmuseum soll es in der Freiluftschau um Migrantenschicksale gehen - gestern wie heute. "Hier trifft sich das heutige Migrieren, Vertriebenwerden und Exil suchen mit der traurigen Geschichte der deutschen Migration ab 1933", sagt Christoph Stölzl, Direktor der Stiftung Exilmuseum Berlin.

Portraits von Exilanten

So sind in einigen der sechs Container Portraits von Exilanten aus den 1930er Jahren zu sehen - Alfred Döblin, Bertolt Brecht, der oben erwähnte Michael Blumenthal. Andere führen vor Augen, dass Deutschland von einem Land, aus dem viele Menschen flohen, ein Zufluchtsort geworden ist. Oft dient den Geflüchteten von heute ein solcher Container als erste Unterkunft, deren Bewohner versuchen, ihr in ihrer beengten Nüchternheit wenigstens etwas Heimeligkeit abzuringen. Philip Misselwitz, der an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Habitat Unit leitet, das zu Leben und Wohnen von Geflüchteten forscht: "In frühen Containerdörfer in Berlin haben die Geflüchteten viel improvisiert und umgestaltet, um mit den begrenzten Mitteln dann doch so etwas wie Privatheit und Intimität herzustellen."

Container als Wohnraum für Flüchtlinge

An der Kooperation zwischen Exilmuseum und Technischer Universität sind auch Architekturstudenten beteiligt, etwa Reingard Hesse, der sich mit der Struktur der Container auseinandergesetzt hat: "Wir haben die Container auseinander genommen, uns die verwendeten Materialien angeschaut. Gleichzeitig haben wir aber auch versucht zu verstehen, wie es sich anfühlt, in ihnen zu wohnen."

Eröffnung des Exil-Museums für 2025 geplant

Ausgehend vom nüchternen Grundmodell nutzen Hesse und ihre Kommilitonen die Container hier als eine Art Modul – unter einem aufgepoppten Dach ist jetzt ein Kiosk eingerichtet, ein anderer ist – bis auf das Metallgestell entkernt – zur Bühne geworden. Ein weiterer, hochkant aufgestellt, zur Skulptur. Wie ein Turm ragt diese neben dem alten Bahnhofsportal empor. Zusammen stehen sie für einen Aufbruch, oft ins Ungewisse, und einen langen Weg bis zum Ankommen – in dieser Ausstellung "ZU/FLUCHT", die ein erster Ausblick sein will, auf das, was hier einmal entstehen soll. Die Eröffnung des Exilmuseums ist für 2025 geplant. Der Neubau hinter der Portalruine des Anhalter Bahnhofs entsteht nach Entwürfen des Architekturbüros Dorte Mandrup aus Kopenhagen.