"Zu alt": So wurde Geena Davis von männlichen Stars gemobbt

Das Thema ist nicht neu und im englischsprachigen Teil der Welt als "Ageism" bekannt, also Altersdiskriminierung, und die treibt in Hollywood offenkundig immer neue bizarre Blüten. In einem Interview mit der prominenten Hollywood-Reporterin Allison Kugel verriet die oscarprämierte Schauspielerin Geena Davis (65, "Thelma & Louise", "Die Reisen des Mr. Leary") jetzt, ein männlicher Star, der zwanzig Jahre älter gewesen sei als sie, habe sie einst in einer romantischen Rolle an ihrer Seite abgelehnt, mit der Begründung, sie sei "zu alt": "Frauen erleben in der Branche ihren Höhenflug, wenn sie in ihren Zwanzigern und Dreißigern stehen, Männer in ihren Vierzigern und Fünfzigern. Daher wollen die Kerle jünger erscheinen als sie sind oder sie wollen ein jüngeres Publikum erreichen. Das ist der Grund dafür, dass das geschieht und Frauen jenseits der 40 und 50 kaum noch angefragt werden. Sie gelten als zu alt für ein romantisches Interessen an ihnen."

Geena Davis: "Filmheldinnen sind an der Kasse erfolgreicher"

Dankbar zeigte sich Davis, dass in ihrem berühmtesten Film "Thelma & Louise" der sieben Jahre jüngere Brad Pitt ihr Partner war: "Das war ganz schön cool." Leider sei das aber ein Ausnahmefall geblieben. Und leider ignoriere Hollywood nach wie vor die Tatsache, dass Filme mit weiblichen Stars finanziell erfolgreicher seien als solche mit Männern in den Hauptrollen: "Wir haben Blockbuster auf Blockbuster mit Frauen als Titelheldinnen, wir sollten uns daran gewöhnen." Nach "Thelma & Louise" habe es in den Medien geheißen, der Film werde "alles ändern", was die Geschlechtergerechtigkeit betreffe. Sie habe schon gedacht, so einfach sei es also, die "Welt zu verändern", meinte Davis im Scherz, leider sei das jedoch ausgeblieben.

Ihr Ziel sei es, die fiktive der realen Welt anzunähern: "Und die besteht je zur Hälfte aus Frauen und Männern und ist unglaublich vielfältig. Vierzig Prozent sind nicht weiß, zwanzig Prozent auf die eine oder andere Art behindert, vierzig Prozent haben Übergewicht, es geht um unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und all das wird kaum jemals deutlich." Und es sei messbar, so Davis, dass Film- und Fernsehheldinnen auf das wahre Leben gewaltigen Einfluss hätten. So habe ihr Institut nachgewiesen, dass 58 Prozent aller Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen die fiktive FBI-Medizinerin Dana Scully in "Akte X" als Inspirationsquelle angaben.

"Einem Mann wäre das nicht passiert"

Nachdem sie mit ihrer zweijährigen Tochter Kinderfilme gesehen und dabei festgestellt habe, wie sehr dort männliche Charaktere dominierten, habe sie sich gefragt: "Moment mal, wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann es sein, dass Kindern eine ungleichgewichtige Welt präsentiert wird?" Sie habe jedoch das Gefühl gehabt, dass außer ihr niemand in Hollywood darüber beunruhigt gewesen sei, also habe sie 2004 das "Geena Davis Institute on Gender and Media" gegründet, um Produzenten von Kinder- und Jugendprogrammen für das Thema zu sensibilisieren.

Davis erhielt zwei Mal den Oscar, einmal als Nebendarstellerin 1989, einmal als Hauptdarstellerin 1992, und beides bescherte ihr Probleme. Zwei Regisseure, mit denen sie nach ihrer Auszeichnung zusammenarbeitete, hätten energisch versucht, ihr deutlich zu machen, dass sie bei Dreharbeiten deswegen noch lange keine Sonderrolle beanspruchen dürfe: "Sie wollten nicht, dass ihnen eine Frau Scherereien macht. Sie wollten sichergehen, dass ich wusste, wo mein Platz ist, und vermutlich haben Sie Recht, einem Mann wäre das so nicht passiert."