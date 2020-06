So wird das Luftholen zum Leitmotiv in Zsófia Báns Erzählungen

Diese Situation kennen vermutlich viele: Man will sich wehren gegen zu Unrecht erlittene Demütigungen, man will entschieden auftreten, den Menschen, der uns angreift und beleidigt, klar in die Schranken weisen. Und dann bleibt man doch stumm. So wie der in die Jahre gekommene Mann, von dem Zsófia Bán in einer ihrer neuen Geschichten erzählt. Er steht in Zürich im Stadion, auf der Bühne spielen die Stones gerade "Lady Jane". In Gedanken ist er allerdings beim letzten Klassentreffen, bei dem sein einstiger Banknachbar plötzlich herzog über seine jüdische Mutter. "Na, und was hast du mit ihm gemacht, würde Mick fragen, ich hab ihn am Schlaffittchen gepackt und ihm dermaßen eins in die Fresse gehaun, dass er ohnmächtig in die den Höhepunkt des Fünfgängemenüs bildenden Buchteln mit Vanillesoße fiel, auf rollenden Steinen wächst kein Moos, so ist es, bloß kein Moos, und dann würde Mick grinsen wie ein stolzer Vater…".

Wirklichkeit und Vorstellung klaffen auseinander

In Wirklichkeit hat sich der Mann aber nicht zur Wehr gesetzt, er hat sich das alles nur in Gedanken ausgemalt. Und so wird Mick eben nicht grinsen und den Antisemiten ein "fuck em all" hinterherrufen. Oft schreibt Zsófia Bán in ihrer dichten Prosa von schwachen, verzagten Menschen – und das mit großer erzählerischer Sympathie. Die ungarische Schriftstellerin konfrontiert ihre Figuren mit herausfordernden Situationen – und mit der großen Frage, was wäre, wenn. "Es geht eher um das, was gerade nicht geschieht – und zwar genau in dem Augenblick, in dem es geschehen könnte", erklärt Zsófia Bán. "Und wenn es dann eintritt, ist es zu spät. Es ist einfach nicht mehr der richtige Augenblick. Der ist längst vorbei. Es geht mir also eher darum zu ergründen, wie das ist: ganz in seiner eigenen Zeit zu sein – wie sich das anfühlt, in seiner Zeit zu sein und an seinem Ort."