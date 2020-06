Verschleppt aus Afrika: Die Geschichte des letzten US-Sklaven

"Es war Sommer, als ich Cudjo besuchen ging, deshalb stand seine Tür weit offen." So beginnt die Geschichte von Cudjo Lewis. In den 1920er-Jahren hat die Schriftstellerin Zora Neale Hurston den damals 86-Jährigen besucht und befragt – zu seiner Gefangennahme in Afrika, der Verschleppung in die USA, zu den Jahren in Sklaverei und zu seiner Befreiung. Er erzählte ihr aber noch viel mehr: Wie ihm Kinder geboren und gestorben sind, wie er trauert – darüber, allein im Leben zurückgeblieben zu sein und dieses Leben in einem Land verbringen zu müssen, das nie freundlich zu ihm war.

Eine ungehörte Geschichte

Die Vereinigten Staaten wollten seine Arbeitskraft, seine Unterwürfigkeit. Nur seine Gefühle wollten sie nicht. Nicht den Wunsch nach Zugehörigkeit, nach einem Zuhause für seine Familie, und auch von der Sehnsucht, die eigene Geschichte zu erzählen, wollte Nordamerika lange nichts wissen: "Dass jemand kommt und nach Cudjo fragt! Ich will jemand erzählen, wer ich bin, und eines Tages geht er vielleicht nach Afrikaland und sagt meinen Namen, und jemand sagt: 'Ja, Kossula, den kenn ich.'", heißt es im Buch. Und weiter: "Mein Name ist nicht Cudjo Lewis. Ist Kossula. Als ich nach Amerikaland gekommen bin, wollte Mr. Jim Meaher meinen Namen rufen, der war aber zu lang, verstehst du, also sag ich: 'Ruf mich Cudjo. Das reicht.' Aber in Afrikaland meine Mama, sie hat mich Kossula genannt."

Zora Neale Hurston hat dieser Geschichte ihre besondere Form gegeben: Eine Art Gesprächsprotokoll ist das, in dem Raum bleibt für ihre Beobachtungen, für Hintergrundinformationen und den Blick auf Stimmung und Wirkung des Gesprächspartners. Und doch nimmt Hurston ihre Stimme manchmal so weit zurück, dass der Leser vergisst, dass eine ordnende Erzählinstanz am Werk ist. Kossulas Erzählung dehnt sich in solchen Momenten aus, seine Sprache, seine Perspektive wird durch nichts unterbrochen.

Erst der Beginn des nächsten Kapitels, der nächste Einschub der Autorin erinnert daran, dass doch jemand neben Kossula sitzt. Ein Gegenüber, das Wassermelonen und Schinken mitbringt, das die Erzählung lenkt und strukturiert, das sich sorgt, die eigenen Fragen könnten die falschen sein: "Kossula saß eine Weile schweigend da. Ich sah den alten Kummer aus seinen Augen weichen und die Gegenwart an seine Stelle treten. Er blickte sich kurz um und sagte dann schroff: 'Genug geredet jetzt. Geh heim und komm wieder. Wenn ich die ganze Zeit mit dir rede, kann ich keinen Garten machen. Du willst zu viel wissen. Du stellst so viele Fragen. Das reicht jetzt, das reicht, geh heim.'"