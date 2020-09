Zoff ums Urheberrecht geht weiter: Wie viel "Zitat" ist erlaubt?

Eigentlich ein Fall für die Satire: Dürfen Suchmaschinen wie Google aus Pressetexten "einzelne Wörter" oder doch "ansehnliche" acht Wörter kostenlos zitieren? Ist es eine "Bagatelle", wenn Privatpersonen 1000 Zeichen aus einem Online-Text nutzen, oder ist das schon zahlungspflichtig? Über solche Feinheiten ist sich die Bundesregierung nach monatelangen Beratungen immer noch nicht einig. Bei der Reform des Urheberrechts gebe es noch "mehrere offene Diskussionspunkte", so eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums gegenüber dem BR. Allerdings wollten alle Beteiligten "so schnell wie möglich" zu einem Ergebnis kommen - und das ist auch dringend geboten, denn die Frist, bis zu der eine Vorgabe der Europäischen Union in nationales deutsches Recht umgesetzt sein muss, endet im Juni 2021.

Bis dahin muss sich nicht nur das Bundeskabinett auf einen Gesetzentwurf geeinigt haben, auch der Bundestag braucht Zeit für die üblichen drei Lesungen und eingehenden Beratungen in den Ausschüssen. Kein Wunder, dass in Berlin so mancher am Zeitplan zweifelt: Wird das Urheberrecht nicht fristgerecht geändert, drohen Strafzahlungen seitens der EU - und noch mehr Ärger und Frust bei Urhebern und Nutzern.

Was dürfen Privatpersonen?

Eines ist immerhin absehbar: Parodien und Karikaturen sollen auch künftig risikofrei möglich sein. Spaßvögel müssen also nicht befürchten, für die Nutzung von fremden Inhalten finanziell zur Rechenschaft gezogen zu werden. Aber schon die "Nachahmung" eines bestimmten künstlerischen Stils könnte kostenpflichtig werden. Solche Imitationen, besser bekannt als "Pastiches", sind in manchen sozialen Netzwerken besonders bei jüngeren Usern sehr beliebt. Möglicherweise müssen die Plattformen dafür schon bald eine "angemessene Vergütung" an die Urheber entrichten.