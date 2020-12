Zoff um Kulturhauptstadt-"Filz": Minister wollen mit Jury reden

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte unmittelbar nach der Entscheidung der Jury zugunsten von Chemnitz behauptet, im Vorfeld sei ein untereinander befreundetes Netzwerk von Beratern am Werk gewesen, wie auch schon bei zahlreichen weiteren Vergaben zuvor. Am 15. Dezember legte das Blatt nach und behauptete, auch bei der Bewerbung von drei finnischen Städten, über die im kommenden Jahr zu entscheiden sein wird, hätten die kritisierten Berater ihre Finger im Spiel, vor allem der deutsche Kulturmanager Ulrich Fuchs, dessen Ehefrau in Marseille die Firma "Capcult" betreibt und ebenfalls am Geschäft der Kulturhauptstädte verdient.

"Jury hat nichts zu verbergen"

Der von der SZ mehrmals scharf attackierte Kultur-Berater Ulrich Fuchs sagte in den "Nürnberger Nachrichten", die "wesentlichen Schwachpunkte" des Vergabeverfahrens seien die "mangelnde Transparenz und Kommunikation", die Jury habe jedoch trotz Geheimhaltung "nichts zu verbergen". Er plädiere daher dafür, künftig auch Interview-Anfragen zu beantworten. Was die Entscheidung für Chemnitz betrifft, verwies Fuchs darauf, dass der Umgang mit einer Niederlage für alle anderen teilnehmenden Städte ein "schmerzhafter psychologischer Prozess" sei, und dann sei es eine "Erleichterung", wenn die Schuld auf "Berater oder vermeintlich korrupte Jurymitglieder" geschoben werden könne.

Fuchs, der 2009 die Kulturhauptstadt Linz managte und bis Ende 2018 Vorsitzender der EU-Jury zur Auswahl, Begleitung und Evaluierung aktueller und künftiger Europäischer Kulturhauptstädte war, ließ die Kritik, wonach immer dieselben Berater sämtliche Entscheidungen für Kulturhauptstädte beherrschten, nicht gelten, obwohl er bestätigte, dass "vielleicht zwanzig bis dreißig Leute", die sich untereinander kennen, in dem Geschäft unterwegs sind. Zwar sei das eine Art "Familie", er könne jedoch mit "gutem Wissen und Gewissen" jeden Korruptionsverdacht verneinen.