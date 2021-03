Zoff um Amanda Gorman: Darf ihre Werke keine Weiße übersetzen?

Deul rief "Agenten, Verlage, Redakteure, Übersetzer und Rezensenten" dazu auf, mehr schwarze Stimmen zu Wort kommen zu lassen: "Beziehen Sie die Menschen ein, die kaum Teil des literarischen Systems sind, haben Sie ein Auge für die Genres, die traditionell nicht als Teil des Kanons angesehen werden, und lassen Sie Ihr Ego nicht über die Kunst herrschen."

"Wir möchten aus dieser Sache lernen"

Rijneveld selbst hatte sich zunächst geschmeichelt gezeigt, Gormans Gedichte übersetzen zu dürfen: "In einer Zeit zunehmender Polarisierung beweist Gorman die Kraft des gesprochenen Wortes, die Kraft der Versöhnung, die Kraft von jemandem, der in die Zukunft schaut statt zurück. Doch nach der Kritik an ihrer Person sagte die Übersetzerin: "Ich bin vom Aufruhr um meine Rolle an der Verbreitung von Amanda Gormans Botschaft schockiert und ich verstehe die Leute, die sich von der Entscheidung des Meulenhoff-Verlags verletzt fühlen. Ich hatte mich glücklich der Übersetzung von Gormans Werken gewidmet und es als die bedeutendste Aufgabe gesehen, ihre Stärke, ihren Tonfall und ihren Stil zu treffen. Jetzt jedoch sehe ich, dass ich zwar in einer Position bin, das so zu sehen, viele andere jedoch nicht. Ich hoffe, dass ihre Ideen trotzdem so viele Leser wie möglich erreichen und auf offene Herzen treffen."

Der Meulenhoff-Verlag ließ mitteilen, dass es Rijnevelds Entscheidung war, den Vertrag zu kündigen. Tatsächlich habe Gorman die 29-jährige Kollegin selbst ausgesucht: "Wir möchten aus dieser Sache lernen und darüber sprechen und wir werden aufgrund der neuen Erkenntnisse einen anderen Weg einschlagen", so die Direktorin Maaike de Noble, die gleichzeitig ankündigte, sich nun auf ein "Team" zu verlassen, um "Amandas Worte und Botschaft der Hoffnung und Inspiration schnellstmöglich übersetzen" zu lassen. Kritikerin Deul sprach per Twitter ihren Dank aus für diese Entscheidung.

In Deutschland wird Gormans Gedicht "The Hill We Climb" nach Angaben des Verlags Hoffmann und Campe von Kübra Gümüsay, Hadija Haruna-Oelker und Uda Strätling übersetzt. Die zweisprachige Ausgabe soll Ende März erscheinen.

Die in Los Angeles geborene Amanda Gorman war nach der Inaugurationsfeier von Biden über Nacht weltbekannt geworden. Auch beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga, war Gorman in einer Video-Einspielung mit einer Eloge auf drei "Helden der Pandemie" zu sehen gewesen. Sie wird jetzt mit Werbe-Verträge überschüttet, ist Mode-Model und zierte bereits mehrere Zeitschriften-Titel, u.a. von "Time".