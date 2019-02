"Die sympathischen Kotzbrocken sind die gefährlichsten!"

Seit 2012 und bis zum Jahr 2029 wird das Renteneintrittsalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Der Kabarettist Sigi Zimmerschied ist Jahrgang 1953, er wurde im vergangenen Oktober 65. Aber natürlich läuft das bei Künstlern ein bisschen anders: Die wenigsten setzen sich pünktlich zur Ruhe. Sigi Zimmerschied jedenfalls hat ein neues Programm geschrieben. Am Dienstagabend feiert "Heil. Vom Koma zum Amok" in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Premiere. Christoph Leibold hat mit Zimmerschied über sein neues Solo gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, läge ihr Renteneintrittsalter bei circa 65,5 Jahren, das wäre dann irgendwann demnächst im Frühjahr. Aber Aufhören kommt für Sie wahrscheinlich nicht in Frage, sonst hätten sie jetzt kein neues Programm mehr geschrieben?

Sigi Zimmerschied: "Rente", "Pension" – das sind Begriffe, mit denen kann ich mich nur abstrakt auseinandersetzen, denn sowas gibt's bei uns Künstlern nicht. Wir werden umfallen auf der Bühne, da gibt es kein Aufhören und kein Stoppen und keine Rente. Das ist ein Thema, dem muss ich mich wirklich unerfahren annähern.

Und für alle, die jetzt denken: Das ist ja unhöflich, wie ich Sie mit diesem Thema piesacke – es hat natürlich einen guten Grund, denn die Figur, die Sie im Programm spielen, wird auch 65. Und die kriegt tatsächlich einen Brief mit dem Rentenbescheid. Die Figur heißt sogar Sigi mit Vornamen wie Sie. Wie viel hat denn dieser 65-jährige Bühnen-Sigi mit ihnen gemein?

Eigentlich sehr wenig. Es ist eine Figur, die sehr stark gewaltorientiert ist. Vielleicht hat sie mit mir gemein, dass ich unter Umständen auch dieses Gewaltpotenzial hätte, wenn ich nicht die Bühne als Ausflugsort hätte. Wenn ich mich also nicht auf der Bühne ausleben könnte, könnte es durchaus sein, dass das Gewaltpotenzial, das bei mir in Spiel und Sprache fließt, auf den Köpfen anderer landen würde.

Der Sigi im Programm feiert allein und laut Ankündigung heißt es: "Glückwunschkarten bleiben aus, das Telefon stumm, der Gabentisch leer. Er spielt sich seine eigene Geburtstagsfeier vor: die fehlenden Gäste, die ausgefallenen Festredner, Gratulanten treten auf." Das wird bei Ihnen wahrscheinlich ganz anders gewesen sein im letzten Herbst...

Eigentlich nicht, weil ich ganz bewusst zu meinem Geburtstag abhaue. Ich fahre mit meiner Frau irgendwo hin und wir zelebrieren das zu zweit, denn ich bin absolut allergisch gegen Geburtstage.

Vielleicht ist zumindest das eine Gemeinsamkeit: Dass dieser Mensch, den sie auf der Bühne darstellen, die Gratulanten, Festredner etc. spielt. In andere Figuren schlüpfen Sie ja auch gerne.

Aber es ist die umgekehrte Situation: Er wünscht sich im Gegensatz zu mir Gäste herbei. Aber sie kommen nicht. Und er kriegt dann den Tipp von seiner eigenen Schnapsflasche, mit der er ständig unterwegs ist, dass man Einsamkeit überwinden kann, nämlich indem man einfach so viel säuft, bis man jemanden sieht. Diese Methode wendet er an und spielt sich seine eigenen Gäste herbei.

Was ich meinte: Die Freude am Spielen anderer Figuren, die haben Sie selber doch auch, oder? Nur, dass Sie dazu vielleicht keinen Schnaps brauchen.

Ich habe einen "inneren Schnaps". Ich habe eine multiple Veranlagung, die ist stärker als jeder Alkohol. Das heißt, ich schlüpfe einfach von Haus aus gerne in andere Personen, in andere Wirklichkeiten, in andere Mentalitäten. Insofern ist diese Affinität zur Bühnenfigur schon da.

Die Figur heißt nicht nur Sigi, sondern mit vollem Namen "Sigi Heil". Da ist ein unschöner Beiklang unüberhörbar. Das ist ein Wortspiel, das mich an den Titel eines früheren Programms von Ihnen erinnert hat: "Ausschwitzen".

Ja, das kommt nicht von ungefähr zu einer Zeit, in der eine ähnliche Situation herrscht wie damals Anfang der 90er Jahre, als das Programm "Ausschwitzen" gelaufen ist und auch so eine ungute Gewalt- und Vereinigungseuphorie im Raum war. Und jetzt habe ich wieder den Eindruck, dass Gewalt langsam wieder salonfähig wird in der Politik, in der Sprache und als Mittel der Politik. Insofern ist es eine vergleichbare Situation mit damals, als das "Ausschwitzen"-Programm entstanden ist.

Und dieser Sigi Heil auf der Bühne, ist das einer, der in dieses eher dumpfe Spektrum tendiert?

Er ist zunächst einmal von Beruf Kammerjäger und somit geübt im Ausrotten von Populationen. Nur, dass sich das nun radikalisiert. Ich versuche, im Lauf des Abends nachzuspüren, was es braucht bei solchen Personen, die Gewaltpotenzial haben, damit dann die Explosion stattfindet.

Darf man so einem Kotzbrocken auch Sympathien erspielen, damit die Figur etwas Schillerndes bekommt?

Das muss man sogar. Die sympathischen Kotzbrocken sind ja die gefährlichsten! Diese Mischung aus Sympathieträger und unfassbarer Bereitschaft zu Sachen, die man sich selbst nicht mal zu denken traut, das ist das Geheimnis von jedem Monster.

Und Sie gehen ja gerade auch in Figuren wie Monstern durchaus auf. Gibt's da manchmal auch Verwechslungen, dass die Leute das nicht ganz trennscharf kriegen: Was ist die Figur? Und was ist der Zimmerschied?

Sicher. Das ist eine häufige Erscheinung, dass das Publikum Figur und Darsteller nicht mehr auseinanderhalten kann.

...zumal Sie der Figur ja auch noch ihren Vornamen gegeben haben.

In dem Fall wird es besonders schwierig. Und vielleicht gehen manche mit der Erkenntnis heim: "Ja, das haben wir schon lang gewusst, dass der Zimmerschied so einer ist!" Damit muss ich leben. Das ist ein gängiges Problem von einem reinen Kabarett-Publikum, das oft nicht so geübt ist im Lesen von Bühnenfiguren. Meine Programme sind Theaterstücke. Vom Kabarettisten erwartet man doch immer: Der steht da und meint das so, wie er es sagt. Fast eine protestantische Definition von Kabarett. Bei einer Theaterfigur ist das vielschichtiger und verschwommener. Da liegt viel mehr nebeneinander und übereinander. Da ist ein reines Kabarett-Publikum oft ein bisschen überfordert.

Das Programm hat ja noch einen Untertitel: "Vom Koma zum Amok". Amok rückwärts gelesen ergibt Koma und vice versa. Das ist eine Steilvorlage darüber nachzudenken, was beides miteinander zu tun hat.

Na ja, das eine ist der Motor fürs andere. Der Alkohol setzt oft die letzten Kontrollmechanismen und die letzten Barrieren außer Kraft, und dann gibt's oft bloß noch die Lösung, die auch meine Bühnenfigur anstrebt. Aber darüber verrate ich jetzt nichts, denn das soll man ja im Theater erleben.

"Heil. Vom Koma zum Amok" von und mit Sigi Zimmerschied. Premiere am 5.2.2019, 20 Uhr in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.