"Ziemlich kompetente Leute": Sind Putins Geheimdienste veraltet?

Einen Tag, bevor das russische Agentenpaar Elena Wawilowa und Andrei Bezurkow alias Familie Foley in den USA festgenommen wurde, hatten sich im Nachhinein gesehen merkwürdige Dinge abgespielt: "Beispielsweise kam jemand zu uns, der die Renovierung unserer Wohnung vorbereiten wollte. Er war interessiert zu sehen, wie die Türen in den Zimmern angeordnet waren - es schien seltsam."

Am 27. Juni 2010 flogen die Agenten auf, wurden verurteilt und später ausgetauscht. "Wir können sagen, dass es eine Verhaftung in bester Hollywood-Tradition war", sagte Wawilowa in einem langen und sehr aufschlussreichen Gespräch mit dem russischen News-Portal "Lenta": "Wir feierten den 20. Geburtstag unseres Sohnes: Wir gingen in ein Restaurant, wir kamen nach Hause. Seine Freunde warteten schon, er wollte mit ihnen feiern gehen. Plötzlich klopfte es an der Tür, ich wollte sie öffnen, mein Mann bemerkte sofort die Menschen, die das Haus umgaben."

"Wir lebten das Leben anderer"

Die beiden Festgenommenen, die zur Tarnung ein Beratungsunternehmen für Großunternehmen gegründet hatten, gehörten zur absoluten Elite des russischen Auslandsgeheimdiensts SVR, zur Abteilung S, wo Agenten auf das dauerhafte Leben im Ausland vorbereitet werden, und zwar mit größtem Aufwand.

Sie bekommen eine "Legende", also eine absolut glaubwürdige Biographie meist verstorbener Menschen, werden jahrelang in Sprachen und Sitten ihrer Zielländer geschult, bevor sie dort illegal eingeschleust werden: "Wir haben die Namen von echten Kanadiern erhalten, die im Kindesalter gestorben sind", so Elena Wawilowa: "Wir lebten das Leben anderer, echter Personen. Diese Doppelgänger waren altersentsprechend. Ich hatte genau das gleiche Geburtsjahr, mein Mann war zwei Jahre jünger als sein Doppelgänger." Der eigenen Verwandtschaft in Russland wurde gesagt, sie seien nach Australien verzogen, wo sie bei einem Unternehmen arbeiteten, das sehr geheim sei - daher die seltenen Anrufe.

Haben andere Nationen nicht die "Standfestigkeit"?

Am 28. Juni feierte die Abteilung S, die solche Identitäten vorbereitet und die Agenten führt, ihren 100. Geburtstag. Klar, dass Geheimdienstchef Sergei Jewgenjewitsch Naryschkin (67) aus diesem Anlass in der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti jubelte: "Kein Land der Welt verfügt über einen so mächtigen Apparat zur Auswahl und Ausbildung eingeschleuster Geheimdienstagenten, Werkzeuge, die im Laufe der Zeit entwickelt und getestet wurden, eine Methodik zur Organisation der Beschaffung von Informationen, die für die Gewährleistung der Sicherheit unseres Staates unerlässlich sind." Andere Nationen hätten diesbezüglich einfach nicht die "Standfestigkeit" von Russen, argumentierte Naryschkin unbescheiden.

Konkurrierende Dienste könnten "nur gelegentlich und für sehr kurze Zeit" im Ausland operieren: "Sie können einfach nicht jahrelang unter besonderen Bedingungen arbeiten, wie es unsere Sonderreserve-Offiziere tun." Übrigens hat der Systemwechsel von der Sowjetunion zur Russischen Föderation daran nicht viel geändert: "Die Arbeit muss fortgesetzt werden, die Aufgaben bleiben gleich", soll die chiffrierte Meldung gelautet haben, die Elena Wawilowa und ihr Mann nach dem Zusammenbruch der UdSSR bekommen haben wollen.

Denkmal für fiktiven Agenten enthüllt

"Wie Sie wissen, gibt es in der Führung Russlands ziemlich kompetente und weise Leute, die in der Lage sind, das, was ihnen durch die Sonderdienste gemeldet wird, richtig einzuschätzen und eine Wiederholung der Tragödien zu verhindern, die unser Land erlebt hat und die auf der Fehlwahrnehmung von Informationen beruhten, die vom Geheimdienst rechtzeitig bereitgestellt werden", so der Putin-Vertraute Naryschkin. Möglicherweise spielte er damit auf Stalin an, der im Juni 1941 partout nicht an einen deutschen Angriff glauben wollte, obwohl seine Agenten Alarm schlugen.

Als "Symbol der Widerstandsfähigkeit, des Mutes und der Liebe zum Vaterland" wurde in Moskau zum 100. Jubiläum des Auslandsgeheimdiensts übrigens ein Denkmal enthüllt, das die Züge des fiktiven, in Deutschland operierenden Agenten Max Otto von Stierlitz aus der zwölfteiligen sowjetischen TV-Serie "Siebzehn Frühlingsmomente" (1973) trägt. Sergei Naryschkin, der nicht gerade öffentlichkeitsscheu ist, nahm an der Enthüllung natürlich teil. Im Nebenberuf kümmert sich der Mann als Vorsitzender der Historischen Gesellschaft um Geschichtspolitik und ist gerade damit beschäftigt, die russischen Schulbücher "patriotischer" zu machen.

Leicht soll der Start des SVR im Jahr 1922 nicht gewesen sein: Am schwierigsten, so ein rückblickender Artikel der "VZ"-Zeitung, soll es damals gewesen sein, den jungen Bolschewisten Manieren beizubringen: Die künftigen Auslandsspione mussten zum Beispiel aus Tarnungsgründen im Zug von Moskau nach Berlin die Erste Klasse benutzen und hatten von großbürgerlichen Umgangsformen wenig Ahnung. Die ungehobelten Kerlen hätten sich quasi "nebenbei" geschult: "Es ist unmöglich, das Phänomen zu erklären. Es gibt natürlich metaphysische Theorien, warum ein Engländer niemals eine täuschend echte sowjetische oder russische Person werden kann, damit sie in einer Straßenbahn nicht mit dem Finger auf ihn zeigen."

"Autoritäre Regime sind schlecht in der Analyse"

In der russischsprachigen, aber in Amerika produzierten "New Times" bezweifeln die Geheimdienst-Experten Philipp H. J. Davis und Toby Steward allerdings, dass es mit den russischen "Sonderdiensten" heute noch weit her ist: "Die Ironie dabei ist, dass Wladimir Putins engster Kreis zahlenmäßig und funktional von ehemaligen Geheimdienstoffizieren dominiert wird. Klingt paradox, aber der Grund ist bekannt: Autoritäre Regime sind oft schlecht in strategischer Intelligenz. Diese Regierungen können viel in die geheime Informationsbeschaffung investieren, sind aber schlecht darin, sie zu analysieren. Das liegt zum Teil an der institutionalisierten Beschäftigung mit dem Sammeln von Informationen, die die Auswertung vernachlässigt, und zum Teil daran, dass untergeordnete Beamte den Autokraten nur das sagen, was sie hören wollen. Schließlich neigen Autokraten dazu, die Wahrheit zu ignorieren, und selbst wenn jemand es wagt, sie auszusprechen, handeln sie dennoch auf eigene Faust."

"Russen können nicht mit Rest der Welt Schritt halten"

Putin und sein Clan hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt, behaupten Davis und Steward in ihrem Essay. Moderne Geheimdienste hätten sich mittlerweile viel mehr vernetzt, vertrauten deutlich stärker technischer Aufklärung wie etwa Satellitenbildern, die einer "allgegenwärtigen Echtzeitüberwachung" nahe kämen und zögen auch "offene Quellen" im Netz zu Rate. Das alles widerspreche der reinen Lehre der KGB-Senioren.

Der SVR habe sogar regelrecht "versagt", behaupten die US-Spezialisten: "All diese nachrichtendienstlichen Revolutionen gingen an Putins KGB-Kreis vorbei. Natürlich haben die russischen Geheimdienste stark in die verdeckte Informationsbeschaffung, Desinformation und verdeckte Operationen investiert und Innovationen eingeführt. Während des Angriffskriegs [auf die Ukraine] bewies das russische Militär ausreichende Kompetenz in offensiven Geheimdienstoperationen, indem es ukrainische Verteidigungsanlagen und sogar ausländische Freiwillige erfolgreich angriff. Mit einer Führung, die sich zutiefst dem antiquierten Geheimdienstparadigma verschrieben hat, hat der russische Geheimdienst jedoch wenig Anreiz oder Gelegenheit, mit dem Rest der Welt Schritt zu halten."