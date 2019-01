Ziemlich "bezwitschert": Robert Habecks Twitter-Schmerz

Und genau darum geht es: Twitter zerfasert die Konzentration, beißt sich an Reizworten fest, macht träge, macht dumm, macht gemein. Oder war es gar nicht Twitter? War es vielleicht eher Robert Habeck, der in einem Video nahelegte, Thüringen müsse durch Mitarbeit der Grünen erst zu einem demokratischen Land gemacht werden? Dann hätten wir es schlicht mit einem Fall von Projektion zu tun, die das Böse in uns in das böse Medium auszulagern versucht – als wäre der Hammer schuld, wenn er den Daumen trifft statt den Nagel.

Social Media sind nicht "neutral"

Dieses Argument wirkt schön klar, ist aber medientheoretisch mindestens naiv. Denn spätestens seit dem US-Soziologen Marshall McLuhan wissen wir: Das Medium ist die Botschaft! Es verändert, was es transportiert und beeinflusst die, die darin sprechen. Gerade Social-Media-Kanäle lassen sich kaum als neutrale Werkzeuge betrachten, mit denen man ebenso gut politische Traktate in Umlauf bringen könnte wie steile Thesen. Die steilen Thesen funktionieren definitiv besser.

Sie funktionieren so gut, dass sogar Netz-Enthusiasten wie Sascha Lobo oder Twitter-Künstlerinnen wie Sibylle Berg ihrer Wut freien Lauf lassen: Lobo nennt das postfaktische, digital gestützte Irgendwas-Behaupten "toxischen Bullshit 9.0", für Berg ist gleich das ganze "fucking Netz" – als "Ort der Verblödung, Verhetzung" und Manipulation – zur "Leni Riefenstahl der Welt geworden".

Das ist nicht schlecht gesagt – und richtig twittertauglich. Und darin liegt er, der eigentliche, der peinlichste Schmerz des Ganzen: Im verführerischen, niemals endenden Kreisen des Mediums zwischen Referenz und Selbstreferenz. Wir sind auf Twitter, um auf Twitter zu sein, twittern über das, worüber getwittert wird, beschweren uns auf Twitter darüber. Und geben uns der romantischen Idee hin, in all dem und trotz alledem ganz unverstellt wir selbst zu sein.

Wer sorgt für "geteilte Selbstverständlichkeit"?

Auch Robert Habeck hatte seine Romanze mit Social Media. 2016 berichtete er in seinem Blog von einer fast schon rührenden Begegnung mit dem Volk: Habeck saß im vollen ICE am Boden, studierte Akten (mit "deutsch-dänischem Solarwissen"), checkte zwischendurch sein Handy – und sah einen Tweet des Accounts "@wahl_beobachter" mit einem Foto seiner Schuhe und der Quizfrage an die Netzgemeinde, welchem Landesminister sie wohl gehören könnten. Blick zum analogen Gegenüber auf dem ICE-Teppich, analoges Grinsen: "Ich bin Robert". Antwort: "Weiß ich doch." Und die Moral von der Geschichte? Sie könnte erbaulicher nicht sein: "Die virtuelle Welt muss Menschen nicht entfremden." Manchmal sorgt sie sogar, Zitat Habeck, "für geteilte Selbstverständlichkeit."

Da schien die Welt noch in Ordnung, virtuell und real. Doch nüchtern betrachtet, gab es schon damals, wie heute, keine unschuldige Kommunikation, keine unschuldigen Medien und keine unschuldige Politik. Auch eine echte "Ich bin Robert"-Beziehung zwischen Volk und Amtsträgern gibt es nicht. Und der Twitter-Welt entkommt niemand, der irgendwie öffentlich spricht. Wenn ein Grünen-Chef sich ausklinkt, gibt es schließlich immer noch die Partei-Accounts, die weitermachen. Persönlich sauber bleiben und trotzdem mitmischen, wäre dann das Motto.

Die Mischung ist unwiderstehlich

Doch das gilt irgendwie auch nicht. Intelligenter twittern also, schöner scheitern. Denn eines ist sicher: Es hört nie auf. Von #Habeck war am Montagabend in den Twittertrends schon nichts mehr zu sehen. Auch nicht von #Wuppertal. Stattdessen auf Platz 1: #NazisRaus. Und auf Platz 2: #dasperfektedinner. Alles wie immer bei Twitter: Wenigstens die Mischung ist unwiderstehlich.