Ziemlich barock: Revue "Arise" am Berliner Friedrichstadt-Palast

Gleichwohl ein unterhaltsamer Zweieinhalb-Stunden-Abend, bei dem das Allerwichtigste kurz vor der Pause natürlich nicht fehlte: Die berühmte Girl-Reihe, die diesmal vom Outfit her an die "Bezaubernde Jeannie" aus den Sixties erinnerte. Das war dann doch arg viel Retro, die alle Unterfünfzigjährigen wohl nicht so verstanden haben dürften. Brav und bieder war es trotzdem.

Die nächste Show wird schon vorbereitet, alle zwei Jahre ist es ja soweit an der Friedrichstraße. Es ist zu wünschen, dass sie so risikofreudig und überraschend ist wie "Arise", aber bitte deutlich witziger und professioneller, was das Timing betrifft. Ein paar Scheinwerfer weniger und ein paar Probentage mehr würden dazu beitragen.

Bis Sommer 2023 im Friedrichstadt-Palast Berlin.