Misha Kahn in der Villa Stuck: Neue Welten in alten Räumen

Kahn passt in keine Schublade. Es gibt kaum eine Kunstform, mit der er noch nicht gespielt hat. Ursprünglich kommt er vom Design und der Bildhauerei, doch all das hat er längst hinter sich gelassen. Er schafft den Sprung vom Funktionalen ins Fiktionale, vom Traditionellen zur Technik, und kreiert dabei Kunstwerke, welche die Grenzen des Vorstellbaren weiten, beispielsweise mit absurden 3D-gedruckten Möbelskulpturen, die keine Möbel mehr sind. Sein Stil wird auch als "zerzauster, spontaner Maximalismus" beschrieben.

Nach dem Motto: "Wir müssen alles mitdenken"

Der Direktor der Villa Stuck, Michael Buhrs, erzählt: "Er hat keine Hemmungen, irgendetwas in die Hand zu nehmen. Also, ob das jetzt so ein Geschenkband ist aus dem Blumenladen um die Ecke, oder der Roboter, der aus Spanien kommt, in Polen für uns jetzt hergerichtet wurde, und dann jetzt eben im Künstlergarten steht, der dann später von ihm aus Brooklyn gefüttert wird und bei uns im Sommer Bilder malt – das sind so Sachen, wo man sich denkt: Wir leben gerade in einer Zeit, wo man das Gefühlt hat, da gehen wieder so viele Scheuklappen zu, und da wird alles wieder so eng, und dann nimmt er das einfach und schmeißt es auf den Haufen und sagt: 'Ne, ne, wir müssen alles mitdenken – irgendwie.'"

Von Collage über 3-D-Druck, Roboter-Kunst bis zu Virtual Reality

An Ideen fehlt es ihm nie: Misha Kahn nutzt Lo-Fi- und Ad-hoc-Techniken – wie improvisierte Formen und Collage – bis hin zu Hightech-Tools. Vom 3-D gedruckten und bunt bemalten Tisch, den der Künstler mit virtueller Brille in der Luft geformt und erschaffen hat, einer Holzskulptur, die von einer vorprogrammierten Säge geformt wurde, mehreren gemeinsam mit Robotern gemalten Bildern, und der Gestaltung seiner Kunst in der Virtual Reality.

"Die Arbeit mit Virtual Reality war eine unglaubliche Entdeckung für mich!", sagt Kahn. "Denn man arbeitet ohne Schwerkraft, es ist unglaublich befreiend, und man kann alles erschaffen, was man nur will – einfach alles, was man sich vorstellen kann."