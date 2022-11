Zerstörung und Neubeginn: Der hinduistische Gott Shiva

Das Leben von Shree Bharadwaj war ins Wanken geraten. Für den Studenten aus Indien lief es an der Universität nicht wie erhofft. Und eine Trennung zog ihm den Boden unter den Füßen weg: "Damals ist meine Beziehung in die Brüche gegangen. Das hat es für mich sehr schwer gemacht, den Alltag zu bewältigen." Eine Reise in den Himalaya sollte ihn ablenken.

Begegnung mit Shiva

Seine Himalaya-Tour entwickelte sich jedoch anders als erhofft: Das Wetter war schlecht. Der Proviant ging aus. Die Reisegefährten wurden krank. Shree Bharadwaj zog mitten in der Nacht los, auf der Suche nach Essen und einem Schutz vor der Kälte.

Auf seiner Suche gelangte er zu einem kleinen Tempel. Er hörte heilige Verse, erzählt Shree Bharadwaj: "Das war magisch! Vielleicht habe ich mir das ja auch alles nur eingebildet, aber ich habe mich hingesetzt. Tränen sind mir über die Wangen gerollt. Ich konnte mein ganzes Leben vor mir sehen, seit meiner Kindheit!"

Am nächsten Morgen war das schlechte Wetter vorüber und die Sonne schien. Shree Bharadwaj wollte nochmal zu dem Tempel, doch fand nichts weiter als ein Bild von Gott Shiva.

"Ich habe gefühlt: Shiva hat mir die Erlaubnis gegeben, meinen Weg weiterzugehen." Shree Bharadwaj

Enge familiäre Verbindung zu Shiva

Shree Bharadwaj fühlt sich schon lange verbunden mit der Gottheit Shiva. Seit Generationen steht seine Familie im Dienst des Gottes. Der Vater ist Shiva-Priester. Shree selbst meditiert schon seit seiner Kindheit.

Oft erscheint der Gott selbst als Meditierender auf Bildern. Ein Asket im Himalaya, so bedürfnislos und weltvergessen, dass seine Haare lang wachsen und verfilzen.

"Shiva ist alles im Universum"

Aber meistens wird Shiva abstrakt dargestellt und nicht als bestimmte Person. "Er ist auch nicht bloß ein Mensch," erklärt Shree Bharadwaj, "er ist alles im Universum. Jeder Teil des Universums ist eine Form von Shiva." Die Gottheit ist allgegenwärtig für gläubige Hindus wie Shree.

"Ich kann ihn richtig spüren. Ich kann sein Gesicht vor mir sehen, und er sagt: Egal was, ich bin immer für dich da." Shree Bharadwaj

Nicht nur wenn ein einzelnes Leben wie seines aus der Balance gerät, greift Shiva nach Shrees Vorstellung ein, sondern auch, wenn das mit der Welt als Ganzes passiert. Wenn die Menschen etwa vom rechten Weg abweichen und Katastrophen auslösen, weil sie das Klima aufheizen oder Kriege führen. Dann, glaubt Shree, wird Shiva aktiv – und zwar als Zerstörer. Er vernichtet das Unrecht und bringt die Welt wieder ins Gleichgewicht.

Neuanfang in Deutschland – mit Shiva an seiner Seite

Shree erzählt, dass nach dem Erlebnis im Himalaya seine Depression weg gewesen sei. Er fühlte sich wieder im Lot und wagte den Schritt ins Ausland: Er bewarb sich für einen Studienplatz in Deutschland – mit Erfolg. Hier macht er gerade seinen Master in Materialwissenschaft.

Alles lief gut für Shree Bharadwaj – aber er wollte auch hier in Deutschland Shiva verehren. Genau zu diesem Zeitpunkt gründeten Landsleute in München einen Tempel für Gott Shiva.

Auch Shree engagiert sich dort – sogar als Priester. Er verrichtet jeden Morgen und Abend seinen Dienst im Tempel. Dazwischen geht er arbeiten – ganz in der Nähe. Auch das ein Wink Shivas für Shree Bharadwaj, denn er hatte sich in ganz Deutschland beworben - und bekam hier ein Jobangebot.

Gegensätze ins Gleichgewicht bringen

Shiva steht dafür, dass er Gegensätze ins Gleichgewicht bringt: männlich und weiblich, Zerstörung und Neubeginn, Tod und Leben.

Dass die Gegensätze zusammengehören, hat eine sehr praktische Bedeutung – auch für die Aufarbeitung von Krisen und die Lebensführung überhaupt, erklärt Sarma Aryasomayajula vom Shiva-Tempel "Sivaalayam" in München: "Gut und Schlecht sind keine zwei getrennte Dinge. Gut und schlecht bin ich selber. Ich kann gut handeln, aber wenn mir jemand etwas antut, auch schlecht. Das heißt, wir müssen in unserem Inneren die gleiche Balance halten zwischen Gut und Schlecht." Das heißt eben auch, dass jeder einzelne Mensch nach dem Vorbild von Shiva zum Wohl oder Weh der Welt beiträgt.

"So wie wir diese Balance in unserem Herzen halten müssen, so ist es die Aufgabe Shivas, das im ganzen Universum zu tun." Sarma Aryasomayajula vom Shiva-Tempel "Sivaalayam" in München