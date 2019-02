Zerschreddertes Banksy-Bild wird in Baden-Baden ausgestellt

Das Bild, auf dem ein kleines Mädchen mit wehendem Rock einen roten Herzballon steigen lässt, ist ab heute bis 3. März im Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen.

Seit der Auktion im Oktober vergangenen Jahres ist "Girl with Balloon" nur noch zur Hälfte heil. Die andere Hälfte wurde in Streifen zerschnitten mithilfe einer eigens in den Rahmen eingebauten Schredder-Konstruktion. Die hatte der Künstler nach eigenen Angaben extra angefertigt für den Fall, dass das Bild jemals versteigert werden sollte. Er wollte die Aktion als Kritik am Kunstmarkt verstanden wissen. Eine anonyme Sammlerin hatte das Bild im vergangenen Herbst für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro ersteigert - kurz darauf wurde es mithilfe des verborgenen Mechanismus vor aller Augen zerschnitten.

Banksy gab dem Bild einen neuen Namen: "Die Liebe ist im Eimer"

Das Museum erwartet großes Publikumsinteresse und will das seitdem "Love is in the Bin" ("Die Liebe ist im Eimer") genannte Werk begleitet von Vorträgen und einem Symposium präsentieren. In Baden-Baden wurde in Absprache mit der Besitzerin der Rahmen des teilweise zerstörten Bildes kurz vor dem Aufhängen geöffnet, wie Museumsdirektor Henning Schaper zum Auftakt erklärte. "Wir wollten eine erneute Überraschung wie im vergangenen Herbst beim Londoner Auktionshaus Sotheby's vermeiden", sagte er.

"Das Originellste aller Originale von Banksy"

Unter den Besuchern in London herrschte damals Entsetzen, nachdem der zerstörerische Mechanismus per Fernbedienung in Betrieb gesetzt worden war. "In einer Performance ist aber nun ein neues Werk entstanden", sagte Schaper. Banksy sei ein Künstler, "der nicht nur Bilder schafft, sondern es auch schafft, dass man sofort darüber spricht". In dem jetzigen Zustand könne man wohl "das Originellste aller Originale von Banksy sehen", erklärte der Direktor des Burda-Museums.

Schredder-Aktion als Kritik am Kunstmarkt

Banksy erklärte die Schredder-Aktion als Kritik am Kunstmarkt. Der Künstler selbst hatte dem Werk eine Woche nach der Auktion den neuen Namen gegeben. Von Banksy weiß man nur, dass er vermutlich 1974 in Bristol geboren wurde, bekannt ist er vor allem bekannt für seine satirischen Graffiti. Auf Instagram folgen ihm Millionen junger Menschen, die entweder seine Kunst oder seine Kritik am traditionellen Kunstbetrieb schätzen.

Ab. 7. März Dauerleihgabe in der Stuttgarter Staatsgalerie

Ab 7. März wird das Banksy-Werk dann als Dauerleihgabe in der Stuttgarter Staatsgalerie ausgestellt. Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, nannte es eine "noble Geste der Sammlerin", das ersteigerte Werk als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Da das Haus mittwochs freien Eintritt habe, sei für alle Menschen der Zugang zu Banksys Werk möglich.