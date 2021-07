Zerowasteart: Kunst gegen Müll

"Ich habe so viel geweint", steht in großen Lettern über dem Bild mehrerer mit Plastikverpackungen überquellender Koffer. Daneben rollt ein aus Draht geformter Mistkäfer einen Ball aus alten Einwegflaschen. Solche und ähnliche Kunstwerke sind derzeit im Nürnberger Hauptbahnhof ausgestellt. Sie sollen auf die verheerenden Folgen der Müllverschmutzung aufmerksam machen.

Lokale Künstler zum Thema Müllverschmutzung

#Zerowasteart heißt die Wanderaustellung, die Werke von sechs nationalen Künstlern präsentiert. Hinzu kommt in jeder Stadt ein Exponat eines lokalen Kunstschaffenden, eines "Local Artist". In Nürnberg ist das Garnet Köning, mit ihrem Werk "Was am Ende übrig blieb". In ihrem Kunstwerk zeigt sie, wie viele Lebensmittel in Plastik oder anderem wenig umweltfreundlichen Material eingepackt sind: von Ananas in Dosen über Wasser in Plastikflaschen bis zu eingeschweißtem Käse. Ihre Exponate zeigen volle Teller – allerdings nicht voller Essen, sondern voller Verpackungsmüll: Plastikbecher, Alufolie, Dosen.