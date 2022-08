Zerbrechen an der Masse Mensch: "Káťa Kabanová" in Salzburg

Zwischen lyrischer Sanftheit und expressiver Schärfe

Es ist ein ebenso einfaches wie großartiges Setting, in dem Barrie Kosky seine Káťa Kabanová in Szene gesetzt hat. Der Regisseur, der so oft auf seine Ader für die leichte Muse reduziert wird, und der tatsächlich auch bei den Salzburger Festspielen vor drei Jahren sein Debüt mit einem höchst koketten Offenbachschen "Orpheus in der Unterwelt" gab. Nun also das Gegenprogramm mit diesem durchpsychologisierten Frauendrama, das – hochkarätig besetzt – mit Corinne Winters eine ebenso zierliche wie zugleich hochenergetische Káťa Kabanová als überragendes Zentrum aufweisen kann.

Wie die amerikanische Sopranistin sich durch ihre ständig zwischen lyrischer Sanftheit und expressiver Schärfe wechselnde Partie singt, das wurde am Sonntagabend in Salzburg gebührend gefeiert. Und auch Jakub Hrůša schiffte bei dieser Salzburger Festspielpremiere die Wiener Philharmoniker voller Feingefühl durch Leoš Janáčeks vorstürmende Partitur, ohne dabei ihren romantischen Reichtum außer Acht zu lassen. Und so zeigen die Festspiele mit dieser "Káťa Kabanová" ein Stück geballtes Musiktheater der Extraklasse.