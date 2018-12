Wie das Zentrum für Politische Schönheit Rechte denunzieren will

"Soko-Chemnitz.de" ist eine Website, die Informationen über Menschen zusammenträgt, die sich im August in Chemnitz an den fremdenfeindlichen Demonstrationen beteiligt haben. Die Künstler waren selbst vor Ort und haben Videos gemacht. Dieses Material und noch sehr viel mehr – auf der Website ist von 3 Millionen Bildern und 7.000 Verdächtigen die Rede – wird nun ausgewertet: "In unseren Augen ist es eine Schatztruhe von inneren Feinden in Deutschland. Es geht hier schon darum, den Feind wirklich zu kennen und zu sehen, wo er ist. Weil er macht es ja im öffentlichen Tageslicht. Es ist nicht so, dass sie sich verstecken. Sie sind sogar noch stolz drauf", erklärt der Künstlerische Leiter des Zentrums für Politische Schönheit Philipp Ruch.

Die Rhetorik lässt aufhorchen. Die rechten Demonstranten werden als Feinde eingestuft, als Verdächtige und potentielle Straftäter. Eine bewusste Provokation. 1524 Teilnehmer der Demonstration seien inzwischen namentlich bekannt: "Wir können das, was sich in Chemnitz gezeigt hat, weder der Politik, noch allein den Strafverfolgungsbehörden überlassen. […] Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, Entnazifizierung. Wir müssen alle selber aktiv jetzt in diesen Prozess eintreten", so Ruch weiter.

Der digitale Pranger

Man spürt bei jedem Satz, dass Philipp Ruch die deutsche Gesellschaft für krank hält – zersetzt von Neonazis und Feinden der Demokratie. Polizei und Justiz hält er offenbar für unfähig gegen rechte Gewalttäter vorzugehen. Er plädiert für eine Entnazifizierung, die von unten ausgeht. Die Website "Soko-Chemnitz" sei "ein Angebot an die Bevölkerung, sich intensiv mit Intensivtätern auseinanderzusetzen", aber ebenso "ein Angebot an die Wirtschaft, die rechte Gewalt, die möglicherweise im eigenen Unternehmen angestellt ist, zu erkennen und dagegen vorzugehen".

Man könnte Soko-Chemnitz allerdings auch als digitalen Pranger bezeichnen. Das erste was ins Auge springt, wenn man die Website besucht, ist die Aggressivität der Überschriften. "Wo arbeiten diese Idioten?" schreit es auf dem Startbildschirm. Gleich daneben Fotos rechter Demonstranten. Die bereits identifizierten Personen findet man unter der Kategorie "Katalog der Gesinnungskranken".