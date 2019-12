Nach Kritik: Künstlerkollektiv macht Gedenk- zu "Schwurstätte"

Die Asche ist weg, aus der "Gedenkstätte" wurde eine "Schwurstätte": Das Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) weihte heute eine "Schwurstätte gegen den Verrat an der Demokratie" in Berlin ein. Über Nacht gossen sie unter die Stahlsäule, die sie am Montag zwischen Bundestag und Kanzleramt aufgestellt hatten, ein Betonfundament. Der Inhalt der Säule, bei dem es sich laut Angaben der Gruppe um Asche und Knochenreste von Holocaust-Opfern handelte, wurde entfernt. Stattdessen prangt nun auf der Säule der laut der Gruppe antike Schwurspruch "Ich schwöre Tod durch Wort und Tat, Wahl und eigne Hand – wenn ich kann – jedem, der die Demokratie zerstört."

Zur Erklärung der Aktion sagt Stefan Pelzer, "Eskalationsbeauftragter" des ZPS in einer Pressemitteilung: "Wir haben damit im Regierungsviertel einen Ort geschaffen, an dem jeder Mensch, dem die Demokratie es wert erscheint, einen verbindlichen Schwur zu ihrer Verteidigung leisten kann."

Grabstein Franz von Papens vor CDU-Zentrale

Zur gleichen Zeit platzierten die Aktivisten den Grabstein von Franz von Papen vor dem Haupteingang der CDU-Parteizentrale in der Klingelhöferstraße in Berlin. Am Dienstag hatten sie den Grabstein vom Ehrengrab von Papens auf dem Friedhof im saarländischen Wallerfangen entwendet. Der konservative Politiker gilt als wichtiger Wegbereiter Adolf Hitlers in der Weimarer Republik, unter anderem weil er 1933 eine Koalitionsregierung mit Hitlers NSDAP einging. Sein Grabstein solle nun die CDU davor warnen, sich auf Koalitionen mit der AfD oder auf Minderheitsregierungen mit Duldung der AfD einzulassen. "Von Papen, der als Ermächtiger Hitlers gilt, wird derzeit nicht eingelassen," so das ZPS in seiner Pressemitteilung. "Er möchte die CDU vor möglichen Konsequenzen warnen, sich mit Faschisten einzulassen. Er möchte warnen vor der politischen Naivität, Demokratiefeinde durch Macht domestizieren, demaskieren oder einhegen zu können."